تكنولوجيا: سوني تطلق هاتف Xperia 1 VI بكاميرة تدعم آداء أفضل في التكبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني مؤخراً عن هاتف Sony Xperia 1 VI الذي ينطلق بتحسينات في كاميرة telephoto، ودعم من رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، والذي يتوفر بسعر يبدأ من 1399 يورو.

يتميز هاتف Xperia 1 VI بشاشة OLED بدقة عرض 1080 في 2340 بيكسل وأبعاد 19.5:9، لذا تستبدل سوني أبعاد 21:9 المميزة للإصدارات السابقة وأيضاً دقة عرض 4K.

وتأتي الشاشة بحجم 6.5 إنش، كما تتميز الشاشة بسطوع أعلى بنسبة تصل إلى 1300 nits، ودعم لتقنية LTPO لمعدل تحديث متغير من 1Hz إلى 120Hz.

كما تعزز هذه المواصفات عمر الشحن للبطارية مقارنة بالإصدار السابق، ويضم Xperia 1 VI بطارية بقدرة 5000 mAh، والتي يمكن أن تستمر بعمر شحن يصل إلى يومين وفقاً لتصريحات سوني، كما تدعم سوني الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 30W، لشحن نسبة 50% من البطارية خلال 30 دقيقة.

أيضاً يمكن لمميزات “Battery Care” وتقنية Xperia للشحن التكيفي أن تدعم بطارية الهاتف في الإستمرار بعمر إفتراضي بنسبة 80% بعد مرور 4 سنوات من الإستخدام.

كما تعزز سوني التجربة الصوتية في Xperia 1 VI من خلال مكبرات صوتية أقوى بنظام ستريو، كما يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات مع تحسينات في إخراج الصوتيات.

وتدعم سوني هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، كما يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في السوق الأوروبي، بينما تصل سعة التخزين في الأسواق الآسيوية إلى 512 جيجا بايت.

وتقدم سوني Xperia 1 VI بترقية في إعدادات الكاميرة والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وحجم 1/1.35، والتي تدعم لقطات بدقة 48 ميجا بيكسل بأعلى جودة، بفتحة عدسات f/1.9 وبعد بؤري 24مم بميزة التثبيت البصري.

من جانب أخر تأتي الكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع على غرار إصدار الشركة السابق بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2 وبعد بؤري 16مم، ودعم تركيز PDAF.

وتأتي الترقية في كاميرة الهاتف المخصصة للتكبير، والتي تتضمن المستشعر ذاته المميز بحجم 1/3.5 الذي قدم في الإصدار السابق لكن مع بعد بؤري أكبر من 85 إلى 170مم، لتكبير بصري من 3.5 مرة إلى 7.1 مرة، أيضاً تأتي كاميرة telephoto بنمط tele-macro مخصص ببعد بؤري 120مم، للقطات من مسافة 4سم.

ويضم هاتف Sony Xperia 1 VI طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus – 2 في الجهة الأمامية، وGorilla Glass Victus 1 في الجهة الخلفية، كما يتميز الهاتف بإطار من الألومينوم.

أيضاً من المقرر أن ينطلق هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 14 على أن يدعم تحديث النظام حتى 3 سنوات، ويتوفر Xperia 1 VI بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل الأخضر، والأسود والفضي البلاتيني، بسعر يبدأ من 1399 يورو، على أن يتوفر في شهر يونيو المقبل.

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