شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. واتساب يطرح ميزة تصفية الدردشة لجميع المستخدمين.. وإليك كيفية عملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تطبيق واتساب مؤخرًا مجموعة من الميزات الجديدة لمستخدميه، بما في ذلك ميزة فلترة الدردشة الجديدة، وتهدف هذه الميزة إلى تحسين تنظيم الدردشة، وتسهل على المستخدمين تحديد موقع محادثاتهم من خلال تحديد أنواع معينة من الدردشات والوصول إليها بسرعة بناءً على تفضيلاتهم، ويتم طرح الميزة حاليًا لجميع المستخدمين مع آخر تحديث مستقر لنظام iOS، الإصدار 24.10.74، وفقاً لموقع indiatoday.

وفقًا لما أوردته Wabetainfo، تم اختبار هذه الميزة في البداية مع عدد محدد من المستخدمين، لكن واتساب ملتزم الآن بتوفير مرشحات الدردشة لجمهور أوسع، التحديث، الذي تم تحديده على أنه متوافق مع واتساب لنظام iOS 24.10.74، متوفر الآن على متجر التطبيقات، ومع ذلك، في حين أعلن واتساب رسميًا عن الميزة، سيكون طرحها تدريجيًا، مع حصول بعض المستخدمين على الميزة خلال الأسابيع المقبلة، كما هو مذكور في سجل التغيير الرسمي، يوصى بتحديث التطبيق بانتظام من App Store أو TestFlight لضمان الوصول إلى أحدث الميزات.

كيف يعمل فلتر دردشة الواتساب

تضيف ميزة تصفية الدردشة عوامل تصفية في أعلى قائمة الدردشات، مما يسمح للمستخدمين بفرز المحادثات حسب الرسائل غير المقروءة والمحادثات الشخصية والمحادثات الجماعية، ويوفر هذا التحديث طبقة جديدة من الراحة لتجربة المستخدم، مما يتيح التنقل بشكل أسرع عبر الرسائل وإدارة الاتصالات بشكل أكثر كفاءة.