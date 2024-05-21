شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون 16 برو ماكس .. قد يوفر الجيل التالي من أبل عمر بطارية مذهلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر إطلاق تشكيلة آبل آيفون 16 في وقت لاحق من هذا العام، على الرغم من أن الإعلان لا يزال على بعد أشهر، فقد كشف تقرير جديد عن مزيد من التفاصيل بشأن الجيل التالي الرائد، آيفون 16 برو ماكس.. إليك كل التفاصيل.

قد يوفر هاتف iPhone 16 Pro Max القادم عمر بطارية أطول مقارنة بسابقه، لكن العلامة التجارية لا تقوم فقط بتوسيع سعة البطارية، وبدلاً من ذلك يُشاع أنه يتم استخدام خلية ذات كثافة طاقة أعلى لتحقيق قدرة تحمل أطول مع الحفاظ على حجم البطارية، وفقا لمحلل آبل الشهير منج شو كو.

من ناحية أخرى، قد تختار شركة آبل أيضًا استخدام هذه التقنية للحفاظ على عمر بطارية مماثل ولكن مع جعل الخلية أصغر حجمًا، ولكن بما أن التصميم ليس من المقرر أن يخضع لإصلاحات كبيرة، فيمكننا أن نتوقع أن يشهد عمر البطارية ارتفاعًا ملحوظًا بفضل تقنية البطارية الأحدث بالإضافة إلى معالج A18 Pro الجديد.

وهذا بدوره يمكن أن يجعل آيفون 16 برو ماكس أخف وزنًا وربما أنحف أيضًا، وأضاف كو أن مسح سلسلة التوريد قد ألمح إلى زيادة في كثافة الطاقة لجهاز iPhone 16 Pro Max، على الرغم من أن هذه الكثافة يمكن أن تؤدي أيضًا إلى زيادة الحرارة، إلا أن شركة آبل يمكنها التعامل مع ارتفاع درجة الحرارة من خلال علبة بطارية مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، حيث ستكون هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الشركة هذه المادة في علبة البطارية الخاصة بها.

ولايزال من غير الواضح ما هي التكنولوجيا التي تنوي شركة آبل استخدامها في iPhone 16 Pro Max، علاوة على ذلك فإن التحول إلى الفولاذ المقاوم للصدأ يتماشى مع متطلبات الاتحاد الأوروبي المستقبلية بشأن إمكانية استبدال البطاريات.

ومع ذلك، فإنه قد يبدد الحرارة بنفس فعالية الألومنيوم، لذا ترقبوا المزيد حيث سنقدم المزيد من التحديثات عندما تتوفر معلومات إضافية بخصوص أجهزة iPhone 2024.