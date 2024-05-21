شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سكارليت جوهانسون تتهم OpenAI بنسخ صوتها دون إذن.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهمت الممثلة سكارليت جوهانسون شركة OpenAI بنسخ صوتها لأحد المساعدين الصوتيين في ChatGPT على الرغم من عدم الحصول على إذن للقيام بذلك، وجاء بيان يوهانسون بعد ساعات من إعلان OpenAI أن الشركة لن تستخدم الصوت فى ChatGPT بعد الآن، لكنها لم تقدم سببًا لذلك، وفقاً لموقع engadget.

كتبت جوهانسون في البيان الذي شاركه فريق العلاقات العامة الخاص بها: "في سبتمبر الماضي، تلقيت عرضًا من Sam Altman، الذي أراد تعييني للتعبير عن نظام ChatGPT 4.0 الحالي، وقال إنه شعر أن صوتي سيكون مطمئناً للناس"، وأضافت جوهانسون أنها رفضت العرض بعد "الكثير من التفكير ولأسباب شخصية"، ولكن عندما قامت شركة OpenAI بعرضGPT-4o، أحدث نموذج لغة كبير للشركة الأسبوع الماضي، "لاحظ أصدقائي وعائلتي وعامة الناس أن النظام المسمى "Sky" بدا صوته مثلي."

عندما شاهدت جوهانسون أحدث عرض توضيحي لـ OpenAI، قالت إنها "أصيبت بالصدمة والغضب وعدم التصديق لأن السيد ألتمان سيتبع صوتًا يبدو مشابهًا بشكل مخيف لصوت العقل لدرجة أن أقرب أصدقائي لم يتمكنوا من التمييز بينه"، وكشفت أيضًا أن ألتمان اتصل بوكيلها قبل يومين فقط من كشف الشركة عن GPT-4o وطلب منها إعادة النظر، لكنه أطلق النظام على أي حال قبل أن تتاح لها فرصة الرد.

وقال متحدث باسم OpenAI في بيان نسبته الشركة إلى ألتمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI :"صوت Sky ليس صوت سكارليت جوهانسون، ولم يكن المقصود منه أبدًا أن يشبه صوتها، وتوقفنا مؤقتًا عن استخدام صوت سكاي في منتجاتنا، ونأسف للسيدة جوهانسون لأننا لم نتواصل بشكل أفضل."

وعلى الرغم من أن "Sky" كانت أحد المساعدين الصوتيين في ChatGPT منذ سبتمبر 2023، إلا أن GPT-4o، الذي أعلنت عنه الشركة الأسبوع الماضي، يأخذ الأمور خطوة إلى الأمام، وقالت الشركة إن النموذج الجديد أقرب إلى "التفاعل الطبيعي بين الإنسان والحاسوب" وعرضت على مديريها التنفيذيين إجراء محادثات تشبه المحادثات البشرية تقريبًا مع المساعد الصوتي في ChatGPT ودعا هذا إلى إجراء مقارنات مع سامانثا، المساعد الصوتي الافتراضي الذي لعبت دوره جوهانسون في فيلم Her عام 2013 والذي كان على علاقة حميمة مع إنسان، بعد وقت قصير من الحدث، غرّد ألتمان بكلمة واحدة – “هي” – في إشارة واضحة إلى الفيلم.

قالت OpenAI يوم الاثنين إنها أوقفت مؤقتًا استخدام "Sky" في ChatGPT وأصدرت منشورًا مطولًا يكشف كيف قامت الشركة بتعيين ممثلين صوتيين محترفين لإنشاء مساعدين افتراضيين خاصين بها، نافية أي تشابه مع صوت جوهانسون.