شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا هو رأى ChatGPT فى ملابس مارك زوكربيرج.. اعرف قال إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون مارك زوكربيرج مشهورًا بأسلوبه الجديد، لكن لدى ChatGPT بعض النصائح حول الموضة للرئيس التنفيذي لشركة Meta، حيث أصبح Zuck ملحوظًا بسبب أسلوبه المتجدد فى "الزي الرسمي لصناعة التكنولوجيا" النموذجى للقمصان والجينز، وقد كان الرئيس التنفيذي أحد الشخصيات الرئيسية في هذا المجاز في وقت مبكر من حياته المهنية، لكن الرجل البالغ من العمر 40 عامًا قام بتغييره الآن.



مارك زوكربيرج

ولكن هل يعمل لصالحه؟ لمعرفة ذلك، لجأ Business Insider إلى ChatGPT لتحليل أسلوب زوكربيرج، حيث حصل على بعض الصور الحديثة من حسابه على انستجرام وقدموها لنموذج ChatGPT ، كما طلبو في نفس الوقت من خبير أسلوب حقيقي - إنساني - أن يجيب على نفس الأسئلة بأفضل ما يستطيع.

إليك ما قاله كلاهما بعد رؤية الصور العشر لمارك زوكربيرج:

كان حكم ChatGPT هو أن زوكربيرج يجب أن يعمل على ارتداء ملابس أكثر ملاءمة لوظيفته في إدارة الشركة، وقال برنامج الدردشة الآلي: "على الرغم من أن أسلوب زوكربيرج غير رسمي، إلا أنه قد يبدو في بعض الأحيان مريحًا للغاية بالنسبة للرئيس التنفيذي، إن تقديم عناصر أنيقة غير رسمية مثل السترات أو السترات الأنيقة يمكن أن يسد الفجوة بين مظهره غير الرسمي والرسمي، مما يوفر مظهرًا أكثر أناقة مع الحفاظ على الراحة". .



لكن ريجينالد فيرجسون، مستشار الأزياء الرجالية ومؤسس New York Fashion Geek، اختلف مع ChatGPT وقال إن زوكربيرج يرتدي ملابس "مناسبة لرئيس تنفيذي في عصره وصناعته".

عندما سُئل مباشرة عن مدى ملاءمة أسلوبه، قام ChatGPT بمطابقة إجابة فيرغسون بشكل أوثق.

"إن أسلوب زوكربيرج مناسب بشكل عام في سياق صناعة التكنولوجيا، المعروفة بقواعد اللباس الأكثر استرخاءً، وتُظهر ملابسه الرسمية في المناسبات أنه يستطيع الارتقاء بأسلوبه عند الحاجة، بما يتماشى مع التوقعات التقليدية للرئيس التنفيذي".

بينما قال فيرجسون إن خيارات قلادة Zuck الجديدة "حسنة الذوق"، يبدو أن ChatGPT يريد منه أن يخفف من حدة الأمر قليلاً باستخدام السلاسل الذهبية.

وقال ChatGPT: "فيما يتعلق بالإكسسوارات، في حين أن اختيار قلادة السلسلة يعد بيانًا للأسلوب الشخصي، فإن اختيار القطع الأكثر دقة قد يكون أكثر ملاءمة للرئيس التنفيذي، خاصة في الإعدادات المهنية أو العامة".

وكان مشروع زوكربيرج في عالم الموضة مصدرًا للحظات واسعة الانتشار عبر الإنترنت، لقد أكسبته سلاسله الذهبية معاملة ميمي، ويبدو أن مؤسس فيسبوك الملياردير يميل إلى ذلك، وقال فيرجسون إن هذه قد لا تكون نهاية تطور أسلوبه.

وقال فيرجسون: "التحدي الذي يواجهه مارك زوكربيرج هو أنه عاش حياته كلها في الأماكن العامة وخرج من البوابة بأسلوب (بدون أسلوب) اتبعه جيل كامل من الشباب".

وتابع: "لا يزال ليس لديه أسلوب، لكنه يحاول، ويجب الإشادة به ومصممه على ذلك".