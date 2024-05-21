شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العظماء السبعة.. 14 تريليون دولار قيمة كبرى شركات التكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبلغ قيمة الشركات "الرائعة السبع" - مايكروسوفت، وآبل، ونفيديا، وألفابت، وأمازون، وميتا، وتيسلا - نحو 14 تريليون دولار، ولعل إدارة إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى هذه يعني أيضًا الحصول على حزمة رواتب ضخمة جدًا.

فعلى سبيل المثال، بلغ إجمالى تعويضات الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك العام الماضي 63.2 مليون دولار، على الرغم من أن آندي جاسي من أمازون لم يحصل إلا على حوالي 1.3 مليون دولار، وقد نظرت Business Insider إلى إجمالي تعويضات هؤلاء الرؤساء التنفيذيين في العام الماضي من خلال أحدث بيانات الوكالة الخاصة بالشركة.

إليك مقدار ما يكسبونه، ومن يحصل على أكبر أجر، وتفاصيل رواتبهم:

الرئيس التنفيذى لشركة أبل تيم كوك

بلغ إجمالي تعويضات تيم كوك 63.2 مليون دولار العام الماضي، لكن راتبه الأساسي السنوي ظل على حاله عند 3 ملايين دولار منذ عام 2016، وشمل مبلغ 63.2 مليون دولار راتبه الأساسي السنوي، بالإضافة إلى 46.9 مليون دولار من جوائز الأسهم و10.7 مليون دولار من تعويضات خطة الحوافز غير المتعلقة بالأسهم.

ثم حصل على 2.5 مليون دولار أخرى كتعويضات أخرى، تشمل نفقاته الأمنية وسفرياته التجارية والشخصية على متن طائرة خاصة.

وانخفض تعويضه لعام 2023 بنسبة 40% تقريبًا مقارنة بالعام السابق، عندما حصل على 99.4 مليون دولار، وذلك لأنه تم حث مستثمري شركة أبل على التصويت ضد حزمة رواتبه لعام 2022 من قبل شركة استشارية للمساهمين، لذلك طلب كوك التخفيض.

الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا



بلغ إجمالي تعويضات ساتيا ناديلا 48.5 مليون دولار العام الماضي، بانخفاض 12٪ من 54.9 مليون دولار في عام 2023، واعتبارًا من ديسمبر، كان الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت يمتلك 800667 سهمًا في الشركة، ويرتبط جزء كبير من راتبه بأداء الشركة، وفقًا لبيان الوكيل.

تتضمن أحدث حزمة رواتب له راتبًا قدره 2.5 مليون دولار، و39.23 مليون دولار من الأسهم، و6.4 مليون دولار من الحوافز غير المتعلقة بالأسهم، و360 ألف دولار للتعويضات الأخرى، وفي العقد الذي قضاه كرئيس تنفيذي، تجاوز إجمالي تعويضاته مليار دولار، وفقًا لتحليل أرباحه الذي أجرته بلومبرج العام الماضي.

الرئيس التنفيذي لشركة نفيديا جنسن هوانغ



تلقى Jensen Huang حزمة تعويضات بقيمة 34.2 مليون دولار عن السنة المالية الأخيرة لشركة Nvidia، والتي انتهت في يناير، وتتكون من 26.7 مليون دولار من جوائز الأسهم، و4 ملايين دولار من المكافآت النقدية، و2.5 مليون دولار للنفقات الأخرى، بما في ذلك الأمن السكني، والسيارة والسائق.

وهذا يمثل زيادة بنسبة 60% عن العام السابق، عندما حصل على 21.35 مليون دولار، وشمل ذلك راتبًا أساسيًا قدره 996.832 دولارًا أمريكيًا، ومكافآت أسهم تبلغ قيمتها حوالي 19.7 مليون دولار أمريكي وحوالي 700000 دولار أمريكي كتعويضات أخرى. وكان متوسط نسبة الرئيس التنفيذي إلى الموظف 94:1.

الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج



ومع ذلك، لا تشعر بالأسف الشديد على أحد مؤسسي فيسبوك، لأنه يحصل على ملايين إضافية لتغطية تكاليف الأمن واللوجستيات. وفي عام 2023، وصل إجمالي تعويضاته إلى 24.4 مليون دولار.

وانخفض هذا المبلغ بمقدار 27.1 مليون دولار في عام 2022، مما يشير إلى أن زوكربيرج لم يكن محميًا من "عام الكفاءة" لشركة Meta.

الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet ساندر بيتشاي

بلغت تعويضات ساندر بيتشاي في عام 2023 حوالى 8.8 مليون دولار، حيث يُظهر ملف هيئة الأوراق المالية والبورصة أن راتبه لعام 2023 يبلغ 2 مليون دولار، وأنه تلقى أيضًا حوالي 6.77 مليون دولار للأمن الشخصي.

وبحسب تقرير تم تقديمه في أبريل 2023، بلغ إجمالي تعويضاته في عام 2022 حوالي 226 مليون دولار، وكان معظم هذا المبلغ عبارة عن أسهم بقيمة 218 مليون دولار من منحة الأسهم التي تقدم كل ثلاث سنوات.

وقال متحدث باسم جوجل إن هذه الجوائز تم إنشاؤها لتغطية فترة متعددة السنوات لمكافأة الأداء طويل المدى.

الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي

بلغت تعويضات الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي لعام 2023 1.3 مليون دولار وفقًا لأحدث تقرير بالوكالة للشركة، وشمل ذلك راتبًا قدره 365 ألف دولار و992764 دولارًا للترتيبات الأمنية.

وبلغت تعويضاته المحققة 29.2 مليون دولار، بما في ذلك قيمة أسهمه المكتسبة، والتي انخفضت بنسبة 12٪ من 33.2 مليون دولار في عام 2022، وكان تعويض Jassy المحقق في عامي 2023 و2022 أقل بكثير من المبلغ الذي حصل عليه في عام 2021 بسبب انخفاض سعر سهم أمازون وقلة الأسهم المكتسبة في العامين الماضيين، وفقًا للإيداع.

حصل جاسي على تعويضات إجمالية قدرها 212.7 مليون دولار في عام 2021 عندما تولى منصب الرئيس التنفيذي خلفًا لجيف بيزوس.

وفقًا للإيداع، تشكل منحة Jassy لعام 2021 معظم تعويضاته على مدى السنوات العديدة القادمة. لن تبدأ جائزة وحدة الأسهم المقيدة الخاصة به اعتبارًا من عام 2021 في الاستحقاق حتى عام 2023، ومن المقرر أن يتم استحقاق أكثر من 80٪ من الأسهم بين عامي 2026 و2031.

الرئيس التنفيذى لشركة تسلا إيلون ماسك

أصبح تعويض إيلون موسك لعام 2023 في طي النسيان بعد أن رفض القاضي حزمة راتبه البالغة 56 مليار دولار على أساس أنه كان له تأثير غير عادل عليها بسبب علاقاته الوثيقة بأعضاء مجلس الإدارة.

توقف Musk عن تلقي راتب من Tesla في عام 2019 بناءً على طلبه الخاص، وتعتمد حزمة أجره على سلسلة من الأهداف المحددة في عام 2018، بما في ذلك منحة مدتها 10 سنوات مكونة من 12 شريحة من خيارات الأسهم التي يتم منحها بمجرد تحقيق Tesla لأهداف معينة.

عند تجاوز كل مرحلة، يحصل Musk على أسهم تساوي 1% من الأسهم القائمة في وقت المنحة. وفقًا لشركة تسلا، تم ضرب جميع الأهداف الـ 12 اعتبارًا من عام 2023.

تأتي ثروة ماسك إلى حد كبير من حصته في شركة تيسلا، لكنه أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة X/Twitter، وNeuralink، وBoring Company، وSpaceX.

تبلغ ثروته 188 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، مما يجعله ثالث أغنى شخص في العالم.