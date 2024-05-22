تكنولوجيا: بدء طرح تطبيق Magic Editor على هواتف جوجل الأقدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الشهر الماضي، أعلنت جوجل أنها ستجعل Magic Editor وغيره من الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مجانية لجميع مستخدمي أندرويد و iOS.

وقد تم إطلاق Magic Editor مع Pixel 8 و Pixel 8 Pro للسماح لك بنقل أجزاء من الصورة أو تغيير حجمها أو مسحها، بالإضافة إلى تطبيق “الإعدادات المسبقة السياقية“: Sky، و Golden Hour، و Stylish.

عند الذهاب لتحرير صورة، يوجد زر Magic Editor نابض في الزاوية السفلية اليسرى للبدء. يمكنك “النقر أو وضع دائرة أو استخدام الفرشاة للتحديد“، بينما يساعدك التكبير على انتقاء الأشياء.

ومن الآن فصاعدًا، سيحصل جميع مستخدمي Google Photos لنظامي أندرويد و iOS على 10 عمليات حفظ في مكتبة Magic Editor شهريًا.

لإجراء المزيد من التعديلات، تحتاج إلى خطة Google One Premium (2 + تيرابايت) أو “أن تكون من مستخدمي Pixel”.

وفيما يتعلق بمتطلبات الأجهزة لنظام أندرويد، فهو نظام تشغيل OS 8.0+ و 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية ومجموعة شرائح 64 بت.

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