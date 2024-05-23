شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تضيف ميزة نسخ ولصق إلى ويندوز مدعوم بالذكاء الاصطناعى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضيف مايكروسوفت ميزة لصق متقدمة جديدة إلى PowerToys لنظام التشغيل Windows 11 والتي يمكنها تحويل محتوى الحافظة الخاصة بك بسرعة بفضل قوة الذكاء الاصطناعي، ويمكن أن تساعد الميزة الجديدة الأشخاص على تسريع سير عملهم عن طريق القيام بأشياء مثل نسخ التعليمات البرمجية بلغة ما ولصقها بلغة أخرى، على الرغم من أن أفضل حيلها تتطلب أرصدة OpenAI API.

وتم تضمين Advanced Paste في PowerToys الإصدار 0.81، وبمجرد تمكينه، يمكن تنشيطه باستخدام أمر مفتاح خاص: Windows Key + Shift + V، و يؤدي ذلك إلى فتح نافذة نص Advanced Paste التي توفر خيارات تحويل اللصق بما في ذلك النص العادي، وmarkdown، وJSON.

وإذا قمت بتمكين اللصق باستخدام الذكاء الاصطناعي في إعدادات اللصق المتقدمة، فسترى أيضًا مطالبة OpenAI حيث يمكنك إدخال التحويل الذي تريده نص ملخص، أو ترجمات، أو تعليمات برمجية تم إنشاؤها، أو إعادة كتابة من النمط العادي إلى النمط الاحترافي، أو بناء جملة Yoda، أو أي شيء آخر يمكنك التفكير في السؤال عنه.

ومع ذلك، هناك متطلبات مسبقة لاستخدام هذه الميزة. ستحتاج إلى إضافة مفتاح OpenAI API في PowerToys، وستحتاج إلى شراء أرصدة لحساب OpenAI الخاص بك إذا لم يكن لديك أي منها وتختلف أرصدة واجهة برمجة التطبيقات (API) عن حساب ChatGPT المدفوع.