شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن ميزة جوجل لمشاركة كلمات المرور بين أفراد العائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Android Authority، أن مدير كلمات المرور من جوجل يسمح الآن بمشاركة كلمات المرور، وإن كان ذلك بطريقة محدودة مع أفراد العائلة، وقالت جوجل "بفضل هذه الميزة الجديدة، يمكنك الآن مشاركة كلمات المرور الخاصة بك بشكل آمن مع مجموعة عائلتك في مدير كلمات المرور في جوجل، عندما تشارك كلمة مرور، سيتلقى أفراد عائلتك نسخة منها في مدير كلمات المرور في جوجل".

وأعلنت جوجل عن هذه الميزة لأول مرة في فبراير 2024 كجزء من يوم الإنترنت الآمن، لكنها تطرح الميزة أخيرًا كجزء من تحديث خدمات جوجل Play لشهر مايو 2024، الإصدار 24.20، وتقتصر مشاركة كلمة المرور على أعضاء مجموعة العائلة، لذا ستحتاج إلى إنشاء واحدة وإضافة أي أعضاء لاستخدامها.

وإذا كانت لديك مجموعة عائلية، فيجب أن يظهر زر "مشاركة" كخيار في مدير كلمات المرور من جوجل، ومع ذلك، لاحظت Android Authority أن الميزة ربما لم يتم تمكينها بعد في إصدار سطح المكتب من Chrome.

وفي وقت سابق، كتبت جوجل عن أمثلة محتملة لاستخدامها، مثل "إذا كان اثنان من أفراد الأسرة ينسقان مع الرعاية النهارية من خلال حساب واحد، أو إذا كان الطفل يسمح لأحد الوالدين بالوصول إلى واجباته المدرسية".