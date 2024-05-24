شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. كيفية تثبيت تحديث iOS 17.5.1 على أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت أبل مؤخرًا نظام التشغيل iOS 17.5.1 لطرز أيفون المؤهلة إلى جانب iPadOS 17.5.1، ويقدم تحديث البرنامج إصلاحًا لخلل يتعلق بتطبيق الصور والذي تسبب في ظهور الصور المحذوفة مسبقًا لبعض المستخدمين مرة أخرى.

ويوفر التحديث الأحدث أيضًا إصلاحات أخطاء أخرى غير محددة لنظام تشغيل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من أبل، لقد وصل بعد أيام من إصدار أبل لتحديث iOS 17.5 جنبًا إلى جنب مع اكتشاف التتبع عبر الأنظمة الأساسية، ووضع غير متصل بالإنترنت لـ Apple News + والعديد من إصلاحات الأمان والأخطاء.

وتشير ملاحظات إصدار iOS 17.5.1 المختصرة من أبل إلى أن التحديث يعمل على إصلاح "مشكلة نادرة" تسببت في ظهور الصور مرة أخرى في مكتبة الصور بعد حذفها. وبحسب الشركة، فقد تأثرت هذه الصور بمشكلة تلف في قاعدة البيانات أدت إلى ظهورها في تطبيق الصور حتى بعد حذفها. وتقول الشركة أيضًا إن إصلاحات الأخطاء الأخرى وصلت إلى التحديث، لكنها لم تقدم تفاصيل محددة.

وعلى عكس تحديث iOS 17.5 الذي تم طرحه في وقت سابق من هذا الشهر مع خلفيات وميزات جديدة، لا يتضمن الإصدار الأخير إصلاحات لأي عيوب أمنية ملحوظة، وفقًا لصفحة الدعم الرسمية لشركة أبل، ويتناقض هذا مع تحديث iOS 17.5 الذي تضمن إصلاحات لما لا يقل عن 15 ثغرة أمنية تؤثر على أجزاء مختلفة من نظام التشغيل.

مثل تحديثات iOS 17 السابقة، يجب على المستخدمين الذين لديهم أيفون 15 والموديلات الأقدم حتى أيفون XR تنزيل تحديث iOS 17.5.1 وتثبيته من أجل حل المشكلة التي تؤثر على الصور المحذوفة على الهواتف الذكية للشركة.

خطوات تثبيت التحديث

لتثبيت iOS 17.5.1، يمكن للمستخدمين فتح تطبيق الإعدادات وتحديد عام > تحديث البرنامج > التثبيت الآن، و بعد إدخال رمز المرور، سيقوم الجهاز بتنزيل أحدث إصدار من التشغيل والنظام ومطالبة المستخدم بتثبيت التحديث، ولكن من الممكن أيضًا تأجيل التثبيت، سيؤدي القيام بذلك إلى جدولة التحديث ليتم تثبيته بين عشية وضحاها.