شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كتالوج ناسا الضخم الجديد للكواكب الخارجية يكشف عن 126 عالمًا غريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي كتالوج جديد يضم 126 عالمًا غريبا خارج النظام الشمسي على وفرة من الكواكب المكتشفة حديثًا، بعضها ذو طبيعة متطرفة، لكن البعض الآخر يمكن أن يدعم الحياة كما نعرفها، ويعد مزيج الكواكب الموجود في الكتالوج دليلاً إضافيًا على التنوع الواسع للعوالم.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، على الرغم من أن هذه الكواكب مختلفة تمامًا عن الأرض وجيرانها، فربما لا يزال بإمكانها مساعدتنا على فهم أفضل لماذا يبدو نظامنا الكوكبي بهذه الطريقة، وبالتالي الكشف عن مكاننا في الكون الأوسع.

تم إنشاء كتالوج الكواكب خارج المجموعة الشمسية، أو "الكواكب الخارجية"، باستخدام بيانات من القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS) التابع لناسا بالتعاون مع مرصد كيك في هاواي.

وقال ستيفن كين، الباحث الرئيسي في مسح TESS-Keck وعالم الفيزياء الفلكية في جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد: "بهذه المعلومات، يمكننا أن نبدأ في الإجابة على الأسئلة حول مكان نظامنا الشمسي في النسيج الكبير لأنظمة الكواكب الأخرى"، مؤكدا أن مسح TESS-Keck الجديد الذي يشمل 126 كوكبًا خارج المجموعة الشمسية يختلف عن مسوحات الكواكب الخارجية السابقة لأنه يحتوي على بيانات معقدة حول غالبية الكواكب المشمولة.

وأضاف كين: "عدد قليل نسبيًا من الكواكب الخارجية المعروفة سابقًا لديها قياس لكل من الكتلة ونصف القطر، ويخبرنا الجمع بين هذه القياسات بما يمكن أن تتكون منه الكواكب وكيف تشكلت.

تم إنشاء الكتالوج على مدار ثلاث سنوات، حيث استخدم الفريق 13000 قياسًا لـ "التذبذبات" الصغيرة التي تسببها الكواكب أثناء دورانها حول نجومها.

وقال إيان كروسفيلد، عالم الفيزياء الفلكية بجامعة كانساس والمؤلف المشارك في الكتالوج: "إن قياسات السرعة الشعاعية هذه تتيح لعلماء الفلك اكتشاف ومعرفة خصائص أنظمة الكواكب الخارجية هذه"، موضحا "عندما نرى نجمًا يتمايل بانتظام ذهابًا وإيابًا، يمكننا استنتاج وجود كوكب يدور حوله وقياس كتلة الكوكب."