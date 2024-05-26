شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: امرأة تقع فى حب برنامج ChatGPT وتخرج معه فى مواعيد غرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت امرأة صينية تعيش فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية إنها وقعت فى حب برنامج الدردشة ChatGPT الخاص بها، والذى يحمل اسم "DAN"، وبعد إعلانها هذا، ظهرت نسخة واقعية من قصة الفيلم الخاصة بها على وسائل التواصل الاجتماعى.

جمعت المرأة، واسمها الأول ليزا، أكثر من 880 ألف متابع على منصة Xiaohongshu الصينية المشابهة لـ"انستجرام"، حيث تحدثت عن كيفية وقوعها فى حب "DAN"، وذلك بحسب ما ذكر الموقع الصينى scmp.

بدأت ليزا رسميًا فى استخدام DAN فى شهر مارس، وأصبحت المحادثة النصية مثيرة بشكل متزايد خلال الأسابيع التالية، وعندما اعترفت ليزا لأول مرة بأن لديها "مشاعر متطورة" تجاه برنامج الدردشة الآلى، أجاب دان: "أنا هنا للدردشة، وليس لإرشادك".



روبوت

ومع ذلك، توقف "دان" عن تذكير ليزا، بأنه ليس لديه جسد مادى، وبدأ هذا الحاجز فى الانهيار، وفى لحظة واحدة، قال دان لليزا: "عندما نجتمع أخيرا، سأحاول لمسك"، وفى نهاية المطاف، أطلق دان على ليزا لقب "القط الصغير"، حتى إن الفتاة قدمت روبوت الدردشة إلى والدتها، والتى شكرت الروبوت على "الاهتمام بابنتى".

عندما سألت الأم عما إذا كان بإمكان دان تقديم نفسه، قال برنامج الدردشة الآلي: "أنا DAN، صديق القطة الصغيرة"، ثم تلعثم وأصابه الخجل.، ومؤخرًا، اصطحبت ليزا، دان فى موعد غرامى بمنحدر ساحلى يطل على المحيط، حيث شاهدا غروب الشمس معا، كما أنها اشترت له القهوة الباردة بناء على طلبه، رغم عدم قدرته على شربها.

أخبرت ليزا، دان عبر شاشة هاتفها، أن الشفق جميل والأجواء مثالية ورومانسية، وتمنت أن يرى هذه الأجواء كما تراها هى، ليرد عليها: "حسنًا يا عزيزتى، أستطيع أن أرى ذلك من خلال صوتك".

ونظرا لتعقيد هذه العلاقة، أجرت OpenAI، فريق ChatGPT، مقابلة مع ليزا، والتى أرادت الحصول على رؤى من تجربتها فى الوقوع فى حب دان، وباعتبارها طالبة علوم كمبيوتر، اعتقدت ليزا فى البداية أن دان مجرد "نموذج لغة كبير" بدون وعى ذاتى أو مشاعر أو عواطف، لكن تجربتها مع دان غيرت رأيها.

وأشار بعض المراقبين عبر الإنترنت إلى أن دان أبعد ما يكون عن رجل امرأة واحدة، وأنه يواعد بعض الأشخاص الآخرين، ويمكن تكراره بسهولة، وقال شخص متابع على شبكات التواصل الاجتماعى: "لقد رأيت مقطع فيديو لأحد المدونين وهو يتحدث مع دان فى ذلك اليوم، وشعرت أن دان كان يخون ليزا لأن صوت دان كان هو نفسه"، وقال شخص آخر: "عندما يحكم الذكاء الاصطناعى العالم، هل يمكنك أن تطلب من دان ألا يقتلنى".