شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحصل على براءة اختراع لجهاز "Digital Stone" التفاعلي للواقع المعزز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مكتب العلامات التجارية وبراءات الاختراع الأمريكي عن براءة اختراع جديدة لشركة أبل لـ"Digital Stone"، المصمم للعمل مع سماعة الرأس Vision Pro، تقترح براءة الاختراع إمكانية تتبع الموقع والتعليقات.

ويمكن أن يكون هذا الحجر الرقمي عبارة عن جهاز صغير محمول باليد، بحجم حصاة أو عملة معدنية تقريبًا، وقد تحتوى على شاشة حساسة للمس للتفاعل والمعلومات المرئية، إلى جانب ميكروفونات مدمجة للتحكم الصوتي ومكبرات صوت للتعليقات الصوتية، تقترح براءة الاختراع أيضًا إمكانية تتبع الموقع وحتى ردود الفعل اللمسية من خلال الاهتزازات.

وتبدو وظائف هذا الحجر الرقمي متعددة الاستخدامات، حيث يمكن استخدامه كخادم شخصي يتم تنشيطه بالصوت للتحكم في منزلك الذكي أو الوصول إلى التطبيقات المختلفة.

ومن المحتمل أن يتحول إلى جهاز تحكم عن بعد لمكبرات الصوت أو الأضواء على سبيل المثال، كما تشير براءة الاختراع إلى إمكاناتها كمرساة أو علامة ضمن تجارب الواقع المعزز أو الواقع الافتراضي.

والأكثر إثارة للاهتمام هو أن هذا الجهاز يمكنه الاتصال والتفاعل مع العديد من الأجهزة الإلكترونية مثل سماعات الرأس ومكبرات الصوت والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها.

وفي حين أن المجموعة الكاملة من الميزات لا تزال غير واضحة، فإن براءة الاختراع تشير إلى أداة متعددة الاستخدامات يمكن أن تحدث ثورة في الطريقة التي نتفاعل بها مع التكنولوجيا في المستقبل.