شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيم كوك: نظارة Vision Pro لها تأثير "عميق" على الأشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت نظارة أبل Vision Pro مؤخرًا بجائزة مرموقة لنظام التشغيل الخاص بها: VisionOS، ومنحت جوائز التصميم والتوجيه الفني (D&AD) في المملكة المتحدة لنظام التشغيل VisionOS، وتوجه تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، إلى X لتهنئة فريق التصميم والإشادة بعمق Vision Pro، وفقاً لموقع phonearena.

وتعد جائزة Black Pencil design أكثر الجوائز المرغوبة من D&AD، ويعد VisionOS أول منتج من منتجات أبل يفوز بقلم Black Pencil منذ جهاز iPad في عام 2011، وهو أول قلم أسود يُمنح لشركة أبل بينما يتولى تيم كوك منصب الرئيس التنفيذي، ومن المفهوم أن كوك سعيد للغاية.

وبالإضافة إلى تهنئة فريق التصميم في شركة أبل، قال كوك إن Vision Pro أصبح ممكنًا بفضل "سنوات من الإنجازات"، وكشف أيضًا أنه رأى الناس يصبحون عاطفيين عندما يحاولون استخدام Vision Pro لأول مرة.

وأضاف كوك :"تعد Vision Pro واحدة من أفضل سماعات الرأس AR التي شهدتها صناعة XR على الإطلاق، وتعد شاشات micro-OLED الخاصة بها رائعة، كما أن تتبع اليد والعين ليس دقيقًا فحسب، بل يتم تنفيذه أيضًا ببراعة، لكنني أعتقد أنه قد يكون هناك سبب آخر وراء شعور الناس بالعاطفة عند استخدام Vision Pro، وقد تكون هذه هي المرة الأولى التي يستخدمون فيها جهاز الواقع الافتراضي في حياتهم".

فقط 25% من البالغين في الولايات المتحدة استخدموا الواقع الافتراضي في حياتهم. أولئك الذين لم يظهروا سوى القليل من الاهتمام به، لكن 80% من الأشخاص الذين استخدموا الواقع الافتراضي يستمرون في العودة للحصول على المزيد، لذلك، حتى قبل ظهور Apple Vision Pro، كان من الواضح أن الواقع الافتراضي قد أذهل الناس وكان معدل الاحتفاظ بالمنتجات مرتفعًا، وإن دخول شركة أبل في صناعة XR هو ببساطة جذب المزيد من الأنظار إلى XR بشكل عام.

ومع ذلك، إلى أن يتم طرح Vision Pro 2 بسعر أرخص، ستظل سماعات الرأس من أبل بعيدة عن متناول معظم المستهلكين، بسبب سعرها المرتفع.