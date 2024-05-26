شكرا لقرائتكم خبر عن إخفاء خيار "أعجبني" في منصة "إكس".. اعرف السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في تغيير يمكن أن يربك مستخدمين موقع "إكس" تستعد منصة التواصل الاجتماعي لجعل إخفاء استخدام خيار "أعجبني" في التعليق على أي مشاركة قاصرًا على صاحب المشاركة.

وبحسب موظفين في شركة "إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، أوضحوا أن إخفاء هوية المستخدمين عند النقر على خيار "أعجبني" يستهدف تشجيعهم على التعبير عن إعجابهم بالمحتوى الذي يمكن أن يكون "مثيرًا" دون الخوف على صورتهم أمام العامة. خيار أعجبني في منصة "إكس" ولن يتمكن المستخدمون من رؤية استخدام الآخرين لخيار أعجبني للتعليق على أي مشاركة.

كما لن يكون في مقدورهم معرفة المشاركات التي أعجبت مستخدم ما مثلا، من خلال علامة تبويب على صفحته.

وعلّق موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، قائلا: أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا هو أفضل حل للمشكلات التي تحاول منصة إكس علاجها.

وذلك مثل المزيد من الإشارات إلى خوارزمياتها حتى تستطيع جعل محتوى صفحة إكس أقرب إلى اهتمامات كل مستخدم. التغيير المنتظر يبدو غير ضروري وأوضح تقرير الموقع أن هذا التغيير المنتظر يبدو غير ضروري بصورة ما، لأن "إكس" وفرت بالفعل طريقة شخصية لكي يحفظ المستخدم المشاركات التي يريدها على المنصة من خلال الاشارة المرجعية.

وتستهدف خاصية الإشارة المرجعية على منصة إكس مساعدة المستخدم في جمع المشاركات التي قد يريد العودة إليها أو الموضوعات التي يريد قراءتها في وقت لاحق.

وبين التقرير أن ذلك أيضا يمكن أن يكون بديلا أكثر خصوصية لاستخدام خيار "أعجبني".

