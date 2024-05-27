شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية الوصول إلى ملفاتك الحديثة من شاشة iPhone الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أنه يمكنك الوصول بسرعة إلى أحدث ملفاتك على جهاز iPhone الخاص بك دون التنقل عبر المجلدات أو التطبيقات؟ بفضل أداة ملفات أبل، يمكنك الوصول مباشرة إلى ملفاتك بضغطه على شاشتك الرئيسية.

تساعد أداة الملفات في الحفاظ على مستنداتك المهمة في المقدمة، وإنها طريقة رائعة لتتبع أحدث أعمالك دون فرز الملفات يدويًا، مما يضمن عدم فقدان أي شيء مهم أو إغفاله.

يؤدي استخدام الأداة أيضًا إلى جعل "الشاشة الرئيسية" أكثر ترتيبًا وتنظيمًا، نظرًا لأنه يقلل من الحاجة إلى العديد من رموز التطبيقات المخصصة للوصول إلى الملفات، وإليك كيفية إعداده.

1- افتح قفل ‌iPhone‌ الخاص بك وانتقل إلى صفحة ‌Home Screen‌ حيث تريد إضافة أداة الملفات.

2- اضغط مع الاستمرار على منطقة فارغة من الشاشة أو على أي أيقونة تطبيق حتى تبدأ الأيقونات في الاهتزاز، مما يشير إلى أنك في وضع التحرير.

3- اضغط على أيقونة علامة الجمع (+) الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة لفتح معرض الأدوات.

4- استخدم شريط البحث في الجزء العلوي لكتابة "الملفات" أو قم بالتمرير لأسفل حتى تجد أداة الملفات.

5- اضغط على أداة الملفات لتحديدها، ثم اسحب لليسار أو لليمين لاختيار حجم الأداة. يوصى باستخدام أحجام الأدوات المتوسطة أو الكبيرة لعرض الملفات الحديثة.

6- اضغط فوق "إضافة عنصر واجهة مستخدم" لوضع حجم عنصر واجهة المستخدم المطلوب على "الشاشة الرئيسية" الخاصة بك.

7- ضع الأداة عن طريق سحبها إلى موقعك المفضل على ‌الشاشة الرئيسية‌، ثم اضغط على تم في الزاوية اليمنى العليا للخروج من وضع التحرير.

ستعرض أداة الملفات تلقائيًا أحدث ملفاتك مباشرةً على "الشاشة الرئيسية" لديك، مما يتيح الوصول السريع والسهل.

لاحظ أنه إذا قررت أن تقوم الأداة بإظهار الملفات من مجلد معين، أو فئة مختلفة من الملفات (الملفات المشتركة أو التي تم تنزيلها، على سبيل المثال) أو الملفات التي تم وضع علامة عليها بلون معين فقط، فمن السهل تغييرها.

ما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على الأداة، والضغط فوق "تحرير الأداة"، ثم الضغط فوق "العناصر الأخيرة" (باللون الأزرق)، اختر تفضيلاتك من القائمة، ثم انقر فوق منطقة غير واضحة من الشاشة للعودة إلى ‌الشاشة الرئيسية‌، وسيتم تحديث الأداة الخاصة بك لإظهار الملفات ذات الصلة.