شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية التحقق من تاريخ تصنيع جهاز iPad الخاص بك.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشتمل أجهزة iPad التي تم إصدارها من أبل في عام 2024 على ميزات جديدة لحالة البطارية، بما في ذلك القدرة على التحقق من شهر تصنيع جهازك ووقت استخدامه لأول مرة، ويمكن أن تكون معرفة تاريخ تصنيع جهاز iPad الخاص بك مفيدًا لعدة أسباب، من ناحية، فهو يساعدك على تحديد عمر جهازك، وهو أمر ضروري لتقييم قيمته، خاصة إذا كنت تخطط لبيعه أو المتاجرة به، نظرًا لأن أجهزة iPad القديمة قد تكون لها قيمة إعادة بيع أقل مقارنة بالموديلات الأحدث، وفقاً لموقع macrumors.

توفر معرفة تاريخ التصنيع نظرة ثاقبة حول طول عمر الجهاز وأدائه المحتمل، مع تقدم أجهزة iPad، يمكن أن تتدهور بطارياتها ومكونات أجهزتها، مما يؤثر على وظائفها وكفاءتها.

فيما يلي كيفية العثور على المعلومات الخاصة بطرازات M4 iPad Pro وM2 iPad Air:

1- افتح تطبيق الإعدادات على جهازك.

2- اضغط على البطارية ➝ صحة البطارية.

3- تحقق من التاريخ والسنة بجوار تاريخ التصنيع.

بشكل عام، يمنحك التحقق من تاريخ تصنيع ‌iPad‌ معلومات قيمة يمكن أن تساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق باستخدامه وصيانته وما إذا كان الوقت قد حان للترقية، ولاحظ أن أجهزة iPad التي أطلقتها شركة أبل قبل عام 2024 لا تقدم هذه التسهيلات.