تكنولوجيا: رصد هاتف Realme C63 في منصة Geekbench إستعداداً للإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة Realme حدث في 5 من شهر يونيو المقبل للإعلان الرسمي عن هاتف Realme C63، ولقد رصد الهاتف بالفعل في منصة Geekbench قبل الإعلان المرتقب.

تقدم Realme للأسواق قريباً إصدار جديد من سلسلة هواتف Realme C، ولقد كشفت التفاصيل التي جاءت من قاعدة بيانات Geekbench عن بعض التفاصيل حول هذا الإصدار.

ولقد سجل هاتف Realme C63 في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم RMX3939، كما حقق الهاتف 423 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و1472 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة في Geekbench 6.3.

أيضاً تؤكد التسريبات على أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Unisoc T612، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، كما يظهر الهاتف بنظام تشغيل Android 14 وواجهة Realme UI 5.

كما تشير التوقعات إلى أن هاتف Realme C63 يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

أيضاً يأتي الهاتف بكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، وكاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، كما تدعم الشاشة في هذا الإصدار معدل تحديث 90 Hz، ويأتي الهاتف بمعايير IP54 لمقاومة الماء والغبار.

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