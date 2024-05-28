تكنولوجيا: اختفاء رمز تطبيق الطقس من جوجل على أجهزة Pixel

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر ديسمبر الماضي، بدأت شركة جوجل في طرح رمز “الطقس” المخصص الذي ظهر في شبكة التطبيقات على هواتف Pixel والأجهزة اللوحية. والآن، تمت إزالة هذا الاختصار في الأيام الأخيرة.

ظهر اختصار “الطقس” هذا عبر تحديث من جانب الخادم على معظم أجهزة Pixel . يصور الرمز الدائري ببساطة الشمس والسحابة، وكان هذا هو نفس اختصار “إضافة إلى الشاشة الرئيسية“، ولكن بدون شارة رمز تطبيق جوجل في الزاوية.

اعتبارًا من وقت سابق من هذا الشهر، كان هذا الاختصار لا يزال يظهر على هواتف Pixel التي تم إعدادها حديثًا. وخلال الأيام الماضية، اختفى رمز تطبيق الطقس من جوجل من شبكة التطبيق.

إذا قمت بوضعه مسبقًا على شاشتك الرئيسية، فسيحل تطبيق جوجل محله.

يعد هذا التراجع أمرًا مؤسفًا تمامًا لأنه كان من الممكن أن يكون خطوة نحو أن يصبح تطبيق الطقس تجربة خاصة به منفصلة عن البحث.

كما كان بإمكان التطبيق المستقل الاستفادة من تحديثات أسرع والمزيد من الميزات، بما في ذلك عناصر واجهة المستخدم الإضافية للشاشة الرئيسية.

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