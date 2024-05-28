تكنولوجيا: تسريب هاتف Motorola Moto G85 مع معالج Snapdragon 6s Gen 3 الجديدة وشاشة بتردد 120 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تسريب جديد عن المزيد من المواصفات لهاتف Moto G84 من موتورولا. ووفقًا لأحد المسربين الموثوقين، سيجمع Moto G85 بين بطاريته الكبيرة وشاشة pOLED بمعدل تحديث 120 هرتز مع معالج Snapdragon 6s Gen 3 الذي لم يتم إصداره بعد

وقد تسربت المواصفات الجديدة لخليفة Moto G84 5G بعد أيام قليلة فقط من ظهور صور المنتج لنفس الجهاز عبر الإنترنت. كمرجع، يشير تسريب سابق إلى أن موتورولا قامت بتجهيز Moto G85 بمعالج Snapdragon الذي لم يتم إصداره بعد.

علاوةً على ذلك، يعتقد المسرب أن موتورولا ستكمل المعالج الجديد بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت، وبطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 33 واط ومساحة تخزين قابلة للتوسيع تبلغ 256 جيجابايت.

سيحتوي Moto G85 5G على شاشة pOLED مقاس 6.67 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز ودقة 1080 بكسل، كل ذلك داخل هيكل يزن 173 جرامًا.

كما يشير نفس المسرب إلى أن موتورولا ستشمل نظام كاميرا مطور.سيركز الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة f/1.79. علاوةً على ذلك، يقال إن Moto G85 يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 9 ميجابكسل والتي تتضاعف كعدسة ماكرو.

المصدر