تكنولوجيا: باحثون صينيون يطورون شريحة جديدة تحاكي النظام البصري البشري

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القاهرة - سامية سيد - حقق الباحثون الصينيون قفزة كبيرة في تكنولوجيا الرقائق المستوحاة من الدماغ مع Tianmoc تحاكي هذه الشريحة الجديدة، التي كشفت عنها جامعة تسينجهوا، النظام البصري البشري لتحقيق أداء فائق في البيئات المعقدة.

تعاني الرقائق التقليدية من تغيرات أو تداخلات الضوء المفاجئة

يعالج Tianmoc عقبة رئيسية أمام الذكاء الاصطناعي وهي الإدراك البصري وتعاني الرقائق التقليدية من تغيرات أو تداخلات الضوء المفاجئة، مما يعيق السيارات ذاتية القيادة وغيرها من التطبيقات، كذلك تتميز Tianmoc بمعالجة عالية السرعة وعالية الدقة مع استهلاك منخفض للطاقة، وتتفوق في هذه السيناريوهات الصعبة.

يقوم Tianmoc بتقسيم المعلومات المرئية إلى "بدائيات" يتم دمجها بعد ذلك، لمحاكاة الإدراك البشري ويتجاوز نهج "المسار المزدوج" هذا الأساليب التقليدية ويضمن استقرار النظام.

وبعيدًا عن السيارات ذاتية القيادة والروبوتات، تتمتع Tianmoc بالقدرة على إحداث ثورة في الأجهزة اليومية مثل الهواتف الذكية، وتقديم ميزات جديدة مع انخفاض تكاليف الإنتاج.

يعتمد هذا البحث على النجاح السابق الذي حققه الفريق مع Tianjic، وهي شريحة أخرى مستوحاة من الدماغ، لاسيما أنهم يتصورون أن Tianmoc وأسلافه ينشئون "نظامًا بيئيًا ذكيًا شاملاً يشبه الدماغ" يمكن أن يمهد الطريق للذكاء الاصطناعي العام، وهو نوع من الذكاء الاصطناعي الذي يتعلم ويفكر مثل البشر.

يمثل Tianmoc خطوة مهمة نحو مستقبل مدعوم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأصلية المستوحاة من الدماغ، مع القدرة على حل المشكلات المعقدة وإنشاء تطبيقات رائدة.