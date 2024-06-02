تكنولوجيا: تحديث iOS 18 يجلب مؤثرات للنص في تطبيق iMessage

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم ابل التحديث القادم لتطبيق iMessage في iOS 18 بميزة جديدة للنصوص التي تحصل على مؤثرات تبرز بعض الكلمات.

تعقد ابل مؤتمر WWDC للعام 2024 في 10 من يونيو للإعلان عن الجديد من مميزات في أنظمة وخدمات الشركة.

وتسلط الأضواء مؤخراً على تحديث iOS 18 بشكل خاص، حيث كشف موقع “MacRumors” في تفاصيل جديدة عن بعض التغييرات المرتقبة في تطبيق المراسلة iMessage.

ويتيح التغيير الجديد في التطبيق إضافة مؤثرات على النصوص عند المراسلة، ومن المتوقع أن تدعم هذه المؤثرات المستخدم في تسليط الضوء على بعض الكلمات في الرسائل مع مؤثرات تدعم تحريك هذه الكلمات بشكل خاص لإبرازها.

من جانب أخر أوضح المحلل “Mark Gurman” في تقرير نشر في بلومبرج أن تحديث iOS 18 سيأتي بتصميم جديد لمركز التحكم، إلا أن Gurman لم يوضح بتفاصيل دقيقة التغيير الذي سيطرأ على تصميم مركز التحكم.

ولقد أكد موقع MacRumors على هذه التفاصيل، كما أشار إلى أن بدأت في إختبار التصميم الجديد لمركز التحكم بالفعل في iOS 18.

يذكر أن التسريبات السابقة أكدت أيضاً على أن تقنية الذكاء الإصطناعي ستكون المحور الرئيسي للتغييرات المرتقبة في تحديث iOS 18 القادم.

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