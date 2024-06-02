تكنولوجيا: سامسونج تؤكد خططها لإطلاق إصدار Galaxy Watch FE في الجيل القادم من الساعات الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد موقع سامسونج الرسمي على أن ساعة Galaxy Watch FE الذكية ستكون من بين الإصدارات المرتقب الإعلان عنها في حدث الشركة القادم.

تعقد شركة سامسونج مؤتمر Unpacked في 10 من شهر يوليو المقبل، لكشف النقاب عن الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي، كما تقدم العملاق الكوري خلال الحدث سلسلة Galaxy Watch7.

وفي أحدث التفاصيل التي رصدت في موقع سامسونج الرسمي تم التأكيد على أن الجيل القادم من الساعات الذكية سيتضمن إصدار Galaxy Watch FE.

ولقد رصدت التفاصيل في موقع سامسونج المملكة المتحدة وأيضاً في موقع الشركة الرسمي في أمريكا اللاتينية، حيث ظهرت ساعة ذكية بنموذج رقم SM-R861 والتي تنطلق بعلامة Galaxy Watch FE التجارية قريباً للأسواق.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن ساعة Galaxy Watch FE ستأتي بتكلفة منخفضة عن الجيل الجديد من ساعات سامسونج، على أن يرتكز تصميم الساعة على إصدار سامسونج الحالي Galaxy Watch4 إلا أن ساعة Galaxy Watch FE تجلب تصميم الإطار القابل للتدوير من جديد.

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