شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف استخدم المحتالون التزييف العميق لخداع المعجبين وسرقة ملايين الدولارات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم المحتالون في أستراليا الصور ومقاطع الفيديو المزيفة للمشاهير لسرقة الأشخاص بطرق إبداعية متزايدة، حيث خسر الأستراليون ما يصل إلى 8 ملايين دولار بسبب المحتالين الذين يستخدمون عمليات الاحتيال على منصات الاستثمار عبر الإنترنت هذا العام، وفقًا للجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية.

ويستخدم المحتالون مقالات إخبارية مزيفة ومقاطع فيديو مزيفة لخداع الأشخاص للاعتقاد بأن أحد المشاهير يطلب منهم مبلغًا كبيرًا من المال، وفي أحد الأمثلة، شارك المحتالون صورًا مزيفة لروبرت إيروين - ابن الراحل "صائد التماسيح" ستيف إيروين - وهو مكبل اليدين، مصحوبة بمقال بعنوان "هل هذه نهاية حياته المهنية؟ لم يكن روبرت إيروين يعلم أن الكاميرا ما زالت تسجل".

ويخبر المقال المزيف القراء أن أحد البنوك قد رفع دعوى قضائية ضد إيروين بسبب التعليقات التي أدلى بها حول منصة تداول العملات المشفرة، ثم يعد بجعل القراء أثرياء إذا استثمروا 375 دولارًا في تلك المنصة.

وقالت كاتريونا لوي، نائبة رئيس ACCC، في بيان: "إننا نحث الأستراليين على أخذ وقتهم وإجراء أبحاثهم قبل اغتنام أي فرصة استثمارية - خاصة تلك التي تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتقول لجنة المنافسة والمشتريات الأسترالية (ACCC) إن فرص الاستثمار المذهلة في منصات تداول العملات المشفرة الزائفة عبر الإنترنت، خاصة تلك التي تدعي استخدام "الذكاء الاصطناعي أو غيرها من التقنيات الناشئة"، هي أسلوب احتيال شائع بشكل متزايد.

وقال لوي إن رجلًا أستراليًا واحدًا على الأقل خسر أكثر من 50 ألف دولار من العملات المشفرة بعد تسجيل تفاصيله من خلال نموذج عبر الإنترنت شاهده في مقابلة مزيفة مع إيلون ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الشهر الماضي، حذرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج أيضًا من بورصة زائفة للعملات المشفرة باستخدام مقاطع فيديو مزيفة عميقة لإيلون ماسك، والتي زعمت أيضًا أنها تستفيد من الذكاء الاصطناعي في برامجها.

وتقول لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إن معظم عمليات الاحتيال في الولايات المتحدة تبدأ على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يحاول المحتالون جعل الضحايا يدفعون مقابل الاستثمارات في عملة البيتكوين حتى لا يمكن تعقب جرائمهم.

وتقول لجنة التجارة الفيدرالية: "تعد عمليات الاحتيال الاستثماري إحدى أفضل الطرق التي يخدعك بها المحتالون لشراء العملات المشفرة وإرسالها إلى المحتالين". "لكن المحتالين ينتحلون أيضًا صفة الشركات والوكالات الحكومية والاهتمامات العاطفية، من بين تكتيكات أخرى."

يستخدم "Deepfakes" الذكاء الاصطناعي لاستبدال صورة الشخص في مقطع فيديو أو مقطع صوتي. إحدى الطرق السريعة لاكتشاف التزييف العميق هي إجراء بحث عكسي عن الصور والتحقق من المصدر الحقيقي للصورة.

تقول لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إن أفضل طريقة لتجنب عمليات احتيال العملات المشفرة هي عدم الثقة أبدًا في أي شخص يقبل الدفع فقط بالعملات المشفرة أو يعد بعوائد ربح كبيرة على الاستثمار.



