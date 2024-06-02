تكنولوجيا: نتائج إختبارات سلسلة Pixel 9 تكشف عن مواصفات معالج Tensor G4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي نشرت عبر “Rozetked” عن نتائج إختبارات آداء سلسلة هواتف Pixel 9، والتي أوضحت تفاصيل مواصفات معالج Tensor G4 القادم من جوجل.

تدعم جوجل الجيل القادم من هواتف Pixel بمعالج الشركة الجديد Tensor G4، ولقد كشفت التسريبات السابقة عن صور حية لهواتف Pixel 9، واليوم يعود مصدر التسريبات ليقدم تفاصيل أكثر حول معالج Tensor G4.

وتوضح التسريبات أن رقاقة Tensor G4 تتميز بتكوين ينقسم إلى 1+3+4 من الأنوية، على أن تكون النواة الرئيسية في الرقاقة هي Cortex-X4 المميزة، مع ثلاثة من أنوية Cortex-A720 المتوسطة، و4 من أنوية Cortex-A520 التي تستهدف كفاءة إستهلاك الطاقة.

ويختلف تكوين هذا الإصدار من معالجات جوجل عن الإصدار الأصلي Tensor و Tensor 2 التي تميزت بتكوين 2+2+4 للأنوية، ومعالج Tensor G3 الذي انقسم إلى 1+4+4، لذا تعود جوجل للمعمارية المميزة بعدد 8 من الأنوية كبديل للمعمارية المقدمة في Tensor G3 التي إرتكزت على 9 من الأنوية.

من جانب أخر أوضحت نتائج إختبارات AnTuTu تسجيل جميع الرقاقات أكثر من مليون نقطة، حيث سجل هاتف Pixel 9 عدد 1016167 نقطة، بينما سجل هاتف Pixel 9 Pro في الإختبارات 1148452 نقطة، كما سجل Pixel 9 Pro XL عدد 1176410 نقطة في الإختبارات.

يذكر أن هاتف Pixel 8 حقق في إختبارات AnTuTu عدد 900000 نقطة، لذا تأتي هواتف Pixel 9 بترقية بسيطة في الآداء حتى الآن.

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