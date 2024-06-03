تكنولوجيا: هاتف OnePlus 13 قد يتميز بشاشة 2K LTPO عالية المواصفات وبطارية ضخمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة OnePlus حاليًا على الهاتف الرائد OnePlus Ace 3 Pro للسوق الصينية. ومن المتوقع أن يصل الجهاز كهاتف رئيسي ميسور التكلفة مدعوم بمعالج Snapdragon 8 Gen 3.

وعلى ما يبدو، قد يتم إطلاق الجهاز إما في وقت لاحق من هذا الشهر أو في شهر يوليو، ويبدو انه سوف يتنافس مع هواتف مثل Redmi K70 Ultra و iQOO Neo 9S Pro+ و Realme GT 6.

واليوم، قام موقع Digital Chat Station بمشاركة بعض التفاصيل الأساسية حول الجهاز. ووفقًا لـ DCS، سيحتوي OnePlus 13 على شاشة مخصصة عالية المواصفات 2K 8T LTPO، وهي شاشة محلية من الدرجة الأولى.

وكشف منشور سابق على Weibo لنفس المصدر أن OP13 يمكن أن يكون مزودًا بشاشة OLED مقاس 6.8 بوصة. وسيتضمن التصميم شاشة مسطحة تقريبًا مع غطاء زجاجي منحني بمهارة، مما يوفر حجمًا كبيرًا تقليديًا مع تجربة بصرية محسنة مقارنة بطراز هذا العام.

سيشهد نظام الكاميرا في OnePlus 13 ترقية متواضعة، تتضمن إعداد كاميرا ثلاثية المنظار بدقة 50 ميجابكسل. ومن التحسينات المهمة في هاتف OnePlus 13 هو تضمين بطارية كبيرة جدًا، والتي تعد بأداء أفضل وعمر افتراضي أطول.

ومما لا شك فيه، سيحتوي OnePlus 13 على معالج Snapdragon 8 Gen 4، ومن المتوقع أن يظهر لأول مرة في شهر أكتوبر من هذا العام. كما انه من المرجح أن يظهر هاتفي Xiaomi 15 و 15 Pro لأول مرة كأول هواتف بمعالج SD8G4 في العالم.

ويبدو أن هاتف OP13 سيظهر لأول مرة في نفس الشهر، مما يجعله أحد الهواتف الأولى التي تتميز بالمعالج الجديد.

المصدر