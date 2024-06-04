تكنولوجيا: جهاز MSI Claw 8 AI Plus يضم بطارية بقوة 80 واط في الساعة متوافقة مع Asus و Intel Lunar Lake

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد ثلاثة أشهر فقط من إطلاق أول جهاز ألعاب محمول، تعلن شركة MSI بالفعل عن بديل محتمل.

يقوم “MSI Claw 8 AI Plus” باستبدال شريحة Intel Meteor Lake الباهتة بشريحة Lunar Lake الجديدة تمامًا، مع استبدال شاشته ذات معدل الدقة المتغير مقاس 7 بوصات و 1080 بكسل و 120 هرتز لشاشة أكبر مقاس 8 بوصات.

وربما الأهم من ذلك، أن الجهاز يضم بطارية تصل سعتها إلى 80 واط في الساعة، حسبما تقول MSI لـ The Verge.

وعلى الرغم من الشاشة الأكبر حجمًا، إلا أنها ستظل تقدم معدل تحديث سلسًا يبلغ 120 هرتز مع VRR.

سيوفر Claw أيضًا منفذ USB-C ثانيًا مزودًا بقدرات Thunderbolt 4، تمامًا مثل Asus، وسيأتي مزودًا بشاحن مثبت على الحائط.

لم تقدم MSI أي تفاصيل أخرى أو صورة واحدة للجهاز المحمول الجديد، لكننا نعلم أن أداء وحدة معالجة الرسومات Lunar Lake من Intel يتمتع بما يصل إلى 50 بالمائة أكثر من أداء وحدة معالجة الرسومات Meteor Lake وأن وحدة معالجة الرسومات Xe2 الخاصة بها تحتاج إلى طاقة أقل للحصول على نفس الأداء، على الرغم من أن Intel لا تحدد محاور مخططها.

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