تكنولوجيا: شركة Hisense تلمح إلى تلفاز الليزر الجديد لعام 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أثارت شركة Hisense إطلاق تلفاز ليزر جديد. وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo، أصدرت الشركة ملصقًا تعلن فيه عن مؤتمر إطلاق منتج Hisense TV الجديد لعام 2024، والذي سيعقد في الصين في 12 يونيو.

حتى الآن، لم تقدم الشركة سوى القليل عن أحدث اجهزة التلفاز الليزرية الخاصة بها. ويبدو ان شعار الحدث هو “اختراق السحب والضباب، النجوم تتألق بشكل مشرق“، والذي يمكن أن يلمح إلى نموذج مشرق بشكل خاص.

وتضمنت الصياغة الأخرى في المنشور سطر “العيد البصري للضوء والظل“، والذي قد يشير إلى نسبة تباين أعلى. وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت الشركة عن تلفاز الليزر Starlight S1، وهو طراز بحجم 100 بوصة معروض للبيع في الصين.

يحتوي الجهاز على جهاز عرض بدقة 4K قصير المدى للغاية، يوفر سطوعًا يصل إلى 380 نتس في المتر المربع، إلى جانب شاشة قابلة للطي بتصميم غير عادي.

تضمنت الميزات الأخرى نظام صوت محيطي مدمج بقوة 90 واط ودعم Dolby Atmos واتصال Wi-Fi 6 ومنفذ HDMI ARC.

نتوقع معرفة المزيد عن أحدث تلفاز ليزر من Hisense في مؤتمر إطلاق المنتجات الجديدة لعام 2024. ومن المفترض أن يتم إطلاق الجهاز في الصين، على الرغم من أن تاريخ الإصدار غير معروف.

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