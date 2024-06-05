شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى: إيلون ماسك لا يفهم مخاوفنا بشأن المعلومات المضللة على X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نائب رئيس المفوضية الأوروبية "فيرا جوروفا"، إن إيلون ماسك، الملياردير مالك موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، يفتقر إلى فهم المخاوف الأوروبية بشأن الكراهية والانقسام الذي يمكن أن ينجم عن انتشار المعلومات المضللة.

وفي حديثها قبل أيام قليلة من الانتخابات البرلمانية الأوروبية، التي كانت فيها المعلومات المضللة، وخاصة الدعاية المدعومة من روسيا، قضية رئيسية، انتقدت جوروفا ما قالت إنه تدهور واضح في الإشراف على المحتوى على X منذ أن اشترى Musk المنصة في عام 2022.

وقالت "إيلون ماسك، منذ بداية مساعيه مع تويتر، أعتقد أنه يفتقر إلى بعض الفهم لسبب كوننا في الاتحاد الأوروبي حذرين للغاية عندما نرى البذور الأولى لشيء قد ينمو بشكل أكبر، بسبب التاريخ في السنوات السابقة القرن الذي لم تتوقف فيه العلامات الأولى لمعاداة السامية”.

وتتعامل جوروفا، بصفتها نائب رئيس المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية، مع الديمقراطية وسيادة القانون والمعلومات المضللة في الكتلة المكونة من 27 عضوًا.،كما شددت على ضرورة قيام شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وانستجرام، بتعزيز جهود مكافحة الدعاية، وقبيل الانتخابات الأوروبية، التي تستمر من الخميس إلى الأحد، قالت جوروفا إن هناك موجات من "محاولات التأثير على الفضاء المعلوماتي" واستقطاب الجمهور في دول مثل سلوفاكيا، حيث وقعت محاولة اغتيال الأخيرة لرئيس الوزراء ، روبرت فيكو.

وأضافت أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء "حجم المعلومات المضللة" و"حجم انتشار" منصات مثل فيسبوك وX التي تصل إلى المليارات في جميع أنحاء العالم.

وقالت جوروفا، التي عادت لتوها من زيارة إلى وادي السيليكون، إنه من أجل الوفاء بمسؤوليتها عن إزالة التدخل الأجنبي وغير القانوني، تحتاج شركات التكنولوجيا الكبرى إلى توظيف أشخاص يعرفون ما يتحدثون عنه، وكشفت أن المفوضية تدرس ما إذا كان بإمكانها إدخال تطبيق المراسلة Telegram، الشائع في دول أوروبا الشرقية، في مدارها التنظيمي. ومع وجود 41 مليون مستخدم نشط شهريًا في الاتحاد الأوروبي، فهو أقل من عتبة 45 مليون مستخدم التي يمكن تصنيفها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي على أنها "منصة كبيرة جدًا على الإنترنت".

وقالت إنها تتفق مع ماسك في أن حرية التعبير تمثل أولوية. لكنها أضافت أنه يحتاج إلى أن يفهم أن الحرية في أوروبا تأتي مع مجموعة من القوانين التي تحظر خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وأضافت أن شركات التكنولوجيا الكبرى يجب أن تكون متنبهة لخلق "موجات من الكراهية والعنصرية" التي يمكن أن تؤدي إلى "سلسلة من العنف".