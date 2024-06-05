تكنولوجيا: الكشف عن مواصفات GPD Duo مع معالج AMD Ryzen 7 8840U وذاكرة عشوائية تصل سعتها إلى 96 جيجابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت GPD الآن المواصفات الكاملة لجهاز Duo، وهو جهاز حاسب محمول ذو شاشة مزدوجة تم التلميح إليه في نهاية الشهر الماضي.

وعرضت الشركة تصميم GPD Duo وبعض التفاصيل الأخرى منذ أسبوع تقريبًا. بينما تستمر GPD في التشويق بالمعلومات على موقع X، فقد قدمت ملخصًا كاملاً للجهاز على WeChat.

باختصار، سيتم تشغيل GPD Duo على الأجهزة التالية:

AMD Ryzen 7 8840U APU

ذاكرة عشوائية LPDDR5X بسرعة 7500 طن متري في الثانية

PCIe 4.0×4 SSD

بطارية 80 واط

بالإضافة إلى ذلك، تشير GPD إلى أن Ryzen 7 8840U سيعمل بسرعة 35 واط افتراضيًا مع خيار زيادة TDP إلى 60 واط عند الطلب.

علاوةً على ذلك، يبدو أن GPD تخطط لأربعة تكوينات للذاكرة على الأقل تتراوح من 16 جيجابايت إلى 96 جيجابايت من الذاكرة العشوائية ومن 512 جيجابايت إلى 8 تيرابايت للتخزين.

كما أوضحت GPD أن شاشة OLED الأساسية الخاصة بـ Duo تأتي بدقة 2880 × 1800 بكسل بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10 مع معدل تحديث 60 هرتز وذروة سطوع تبلغ 500 نتس في المتر المربع.

علاوةً على ذلك، يحتوي Duo على عدد كبير من المنافذ عبر جوانبه الخلفية واليسرى واليمنى، بما في ذلك منفذ RJ45 وقارئ بطاقة SD ومنفذ HDMI 1.4a بالحجم الكامل.

أيضًا، قامت GPD بتجهيز الجهاز بمنفذ OCuLink لتوصيل وحدات eGPU الخارجية مثل GPD G1 و ONEXPLAYER ONEXGPU، كل ذلك ضمن هيكل مقاس 209.65 × 297 ملم.

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