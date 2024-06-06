شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس يصدر مذكراته العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب بيل جيتس مذكراته التي تغطي أيام طفولته حتى تأسيس شركة مايكروسوفت في عام 1975، الكتاب الذي يحمل عنوان Source Code: My Beginnings ، لن يُطرح للبيع حتى 4 فبراير 2025، ولكنه متاح للطلب المسبق الآن.

وفي منشور على مدونته، يقول جيتس إن الكتاب يتناول "الأجزاء الأكثر صعوبة في حياتي المبكرة، بما في ذلك الشعور بأنني غير ملائم عندما كنت طفلاً، والتصادم مع والدى عندما كنت مراهقًا متمردًا، والتصارع مع الخسارة المفاجئة لشخص قريب مني أنا، وكاد أن يُطرد من الكلية، ويغطي أيضًا قرار جيتس بالمشاركة في تأسيس شركة مايكروسوفت مع الراحل بول ألين.

لكن ما لا يبدو أنه سيتضمنه هو الأعمال الداخلية للمساعي التجارية الأخرى التي تقوم بها مايكروسوفت وجيتس، و يقول وصف الكتاب إن Source Code "لا يتعلق بشركة Microsoft أو مؤسسة Gates أو مستقبل التكنولوجيا"، بدلاً من ذلك، إنها "القصة الإنسانية والشخصية لكيفية وصول بيل جيتس إلى ما هو عليه اليوم من طفولته، وعواطفه المبكرة ومساعيه".