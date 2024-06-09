شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تحقق الهبوط الـ300 لصاروخ Falcon 9 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت SpaceX هبوط جديد لصاروخ Falcon 9، حيث وصلت إلى 300 مرة، ذلك أثناء إطلاق 22 قمرًا صناعيًا للنطاق العريض من Starlink من محطة Cape Canaveral Space Force في فلوريدا، حيث عادت المرحلة الأولى من Falcon 9 إلى الأرض كما هو مخطط لها، وهبطت عموديًا على متن سفينة SpaceX A Shortfall of Gravitas، التي كانت تتمركز في المحيط الأطلسي.

ووفقًا لما ذكره موقع "space"، كتبت الشركة في منشور على موقع X: "يهبط Falcon 9 للمرة الـ 300".

كان هذا هو الإطلاق والهبوط السادس عشر لهذا المعزز تحديدًا، وفقًا لوصف مهمة SpaceX، واثنتا عشرة من تلك الرحلات كانت مخصصة لمهام Starlink، وفي الوقت نفسه، واصلت المرحلة العليا من صاروخ فالكون 9 حمل 22 قمرًا صناعيًا من طراز ستارلينك إلى مدار أرضي منخفض، ونشرتها بعد 52.5 دقيقة من الإقلاع.

كان إطلاق الأخير هو المهمة المدارية التاسعة والخمسين لهذا العام لشركة SpaceX بالفعل، وتم تخصيص 42 منها لبناء كوكبة Starlink الضخمة التابعة للشركة، والتي تتكون حاليًا من أكثر من 6000 قمر صناعي وظيفي.