تكنولوجيا: هاتف Nokia Lumia 920 قد يعود قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة HMD Global لإطلاق هاتف محمول يسمى “SkyLine”، وهو إصدار “Lumia Replica” الذي تم الإعلان عنه عدة مرات من قبل.

وبالأمس، كشفت شركة HMD Skyline عن النسخة الصفراء من الملصق الإعلاني للهاتف.

وبحسب الصور، يستخدم هذا الهاتف هيكلًا أصفر من البولي كربونات، واللون مشابه جدًا للنسخة الصفراء من هاتف Nokia Lumia 920 التي تم الترويج لها في عام 2012.

وكما ورد سابقًا، فقد تم الآن تسريب الهاتف من خلال صفقات البيع بالتجزئة الذكية، حيث تم الكشف عن رقم الطراز “TA-1688” والسعر الذي يتراوح بين 522 يورو إلى 539 يورو.

ومن حيث الأداء، تم وضع الهاتف بشكل مشابه لـ Nokia 8.3. رمن حيث التكوين، يستخدم هاتف SkyLine شريحة Snapdragon 7s Gen 2، وهو مزود بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 12 جيجابايت ومساحة تخزين 256 جيجابايت، ومجهز بكاميرا خلفية بدقة 108 ميجابكسل.

أطلقت شركة HMD Global مؤخرًا هاتف Nokia 3210 المميز لعام 2024، والذي تم بيعه بالكامل خلال يومين من إطلاقه.

بالإضافة إلى ذلك، استعرض حساب Weibo الرسمي لشركة “Nokia Mobile Phones” سلسلة هواتف “Nokia” الحالية المتماثلة من HMD Global، بما في ذلك Nokia 8210/5710، وما إلى ذلك، وسأل المستخدمين “ما هي الطرازات الأخرى التي ترغب في رؤيتها مُعاد تصميمها؟“. أجاب العديد من المستخدمين أنهم يأملون في رؤية طرازات Lumia و N95/N8/N72 المعاد تصميمها.

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