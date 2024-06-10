تكنولوجيا: هاتف Find X8 قد يأتي مزودًا بكاميرا ماكرو مقربة وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تعلن شركة OPPO عن هاتف Find X8 في شهر أكتوبر من هذا العام. ومن ناحية أخرى، من المرجح أن يتم الكشف عن هاتف Find X8 Ultra في الربع الأول من عام 2025.

ومع بقاء أشهر قليلة على الإطلاق، تقوم الشائعات بتسريب تفاصيل حول سلسلة Find X8 تدريجيًا.

وقم ظهر تسريب جديد من موقع Smart Pikachu، والذي يكشف عن بعض المعلومات حول الكاميرا المقربة وحجم البطارية في هاتف X8.

ووفقًا للتسريب، تقوم شركة OPPO بتجربة عدسة ماكرو مقربة لسلسلة Find X8. بينما يمكن استخدام الكاميرا المقربة لالتقاط لقطات أكثر وضوحًا للأشياء البعيدة، تجمع كاميرا الماكرو المقربة بين قدرات العدسة المقربة وتلك الخاصة بعدسة الماكرو لالتقاط صور أكثر وضوحًا للأهداف البعيدة والأشياء الصغيرة جدًا والمقربة.

اما عن حجم بطارية Find X8، فستكون بسعة 5000 مللي أمبير، ويشير هذا إلى أن الحجم يمكن أن يتراوح بين 5100 مللي أمبير إلى 5500 مللي أمبير.

كما كشفت التقارير السابقة أن Find X8 سيظهر لأول مرة مع معالج Dimensity 9400، والذي بستخدم عملية TSMC من الجيل الثاني المتطورة 3nm N3E.

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