شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تثبيت الإصدار التجريبى من watchOS 11 للمطورين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت أبل في كلمتها الرئيسية في WWDC كل ما هو جديد قادم إلى Apple Watch في إصدار watchOS 11 لهذا الخريف، ومن بين الميزات الجديدة البارزة وجوه الساعة الجديدة وخيارات النشاط مثل أيام الراحة والأهداف اليومية المخصصة والمزيد.

الإصدار التجريبي 1 للمطورين من watchOS 11 متاح للتنزيل الآن، ولا يتعين عليك في الواقع أن تكون مطورًا لتثبيته. إليك كيفية الوصول إلى watchOS 11 على Apple Watch اليوم:

كيفية تثبيت النسخة التجريبية الأولى للمطورين من watchOS 11

أولاً، يجب عليك تثبيت iOS 18 على جهاز iPhone الخاص بك عن طريق فتح الإعدادات ⇾ عام ⇾ تحديث البرنامج ⇾ تحديثات بيتا

حدد iOS 18 Developer Beta

-بعد تثبيت iOS 18، افتح تطبيق Watch واضغط على ساعتي ⇾ عام ⇾ تحديث البرنامج ⇾ تحديثات بيتا

- حدد النسخة التجريبية للمطورين من watchOS 11

- يجب أن تشاهد بعد ذلك النسخة التجريبية الأولى من المطور متاحة للتثبيت

-عند الانتهاء من تثبيت التحديث، ستتم إعادة تشغيل Apple Watch

لتثبيت watchOS 11 بشكل صحيح على Apple Watch، ستحتاج إلى:

- تأكد من أن Apple Watch مشحونة بنسبة 50 بالمائة على الأقل

- احتفظ بجهاز iPhone بجوار Apple Watch للتأكد من وجوده في النطاق

-لديك اتصال Wi-Fi مستقر

هل يجب عليك تثبيت النسخة التجريبية؟

تحذر شركة Apple من أن البرنامج التجريبي غير مخصص للأجهزة التي تعتمد عليها في الاستخدام اليومي. وذلك لأن جميع أنواع الأخطاء ومشكلات الأداء تميل إلى إصابة البرامج التجريبية، خاصة في وقت مبكر من الدورة التجريبية.

يختلف كل عام من حيث استقرار إصدارات Apple WatchOS التجريبية، ونظرًا لأن نظام التشغيل watchOS 11 لا يقدم العديد من التغييرات على نظام التشغيل مثل نظام التشغيل watchOS 10 العام الماضي، فمن المحتمل ألا يكون الإصدار التجريبي غير مستقر للغاية. ومع ذلك، فإن المستخدمين الذين يقومون بتثبيته يقومون بذلك على مسؤوليتهم الخاصة.