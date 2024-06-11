شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 1.95% خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عملة البيتكوين يوم الثلاثاء 11 يونيو، خسارة تصل إلى 1.95% فى كل من البورصات الدولية، يتم تداول عملة البيتكوين بسعر 68,049 دولارًا على منصات أجنبية مثل CoinMarketCap، وتراجعت غالبية العملات المشفرة الأخرى خلف عملة البيتكوين فى الجانب الخاسر من مخطط العملات المشفرة يوم الثلاثاء، وفقًا لموقع gadgets360.

سجلت الأثير خسارة أقل من واحد بالمائة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فى وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول إيثريوم 3,560 دولارًا.

سجلت Tether وSolana وRipple وDogecoin و Cardano وShiba Inu خسائر إلى جانب Bitcoin وEther.

انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 2.36% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبهذا، يبلغ تقييم القطاع حاليًا 2.49 تريليون دولار، حسبما أظهرت بيانات CoinMarketCap يوم الثلاثاء.