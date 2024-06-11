شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تواجه ادعاءات التسويق الكاذبة فيما يتعلق بالطيار الآلى والقيادة الذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض قاض إدارى فى ولاية كاليفورنيا عرضا جديدا لشركة تسلا، ترفض فيه مزاعم هيئة تنظيمية كبيرة فى الولاية تتهم شركة صناعة السيارات بقيادة الملياردير إيلون ماسك بالمبالغة في تقدير قدرات سياراتها ذاتية القيادة، وفقاً لصحيفة رويترز.

في قرار صدر يوم الاثنين، قالت القاضية جولييت كوكس من مكتب جلسات الاستماع الإدارية بالولاية إن الاتهامات التي وجهتها إدارة المركبات الآلية في كاليفورنيا ستدعم - إذا كانت صحيحة - إجراءات إنفاذية ضد شركة تسلا.

وكانت DMV قد اتهمت فى يوليو 2022 شركة تسلا بتضليل المستهلكين بشأن المركبات المزودة بتقنية الطيار الآلي والقيادة الذاتية الكاملة، قائلة إنها "لم تستطع فى وقت تلك الإعلانات، ولا يمكنها الآن، العمل كمركبات ذاتية القيادة".



وسعت إلى علاجات يمكن أن تشمل تعليق ترخيص تسلا لبيع المركبات فى كاليفورنيا، ومطالبة تسلا بتعويض أصحاب المركبات.

فى 15 مايو، رفض قاضٍ فيدرالى فى سان فرانسيسكو محاولة تسلا لرفض دعوى جماعية مقترحة على مستوى البلاد بدعوى أنها ضلل المستهلكين للاعتقاد بأن سياراتهم ستتمتع قريبًا بقدرات القيادة الذاتية.

كما واجهت شركة تسلا، ومقرها أوستن، تكساس، لسنوات عديدة تحقيقات فيدرالية حول ما إذا كانت تكنولوجيا القيادة الذاتية الخاصة بها ربما ساهمت في وقوع حوادث مميتة.

يحقق المدعون الفيدراليون بشكل منفصل فيما إذا كانت شركة تسلا قد ارتكبت عملية احتيال عن طريق تضليل المستثمرين بشأن القيادة الذاتية، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت تسلا إن الطيار الآلى يتيح للمركبات التوجيه والتسريع والفرملة في حاراتها، بينما تتيح القيادة الذاتية الكاملة للمركبات الانصياع لإشارات المرور وتغيير المسارات، لكنها اعترفت بأن أياً منهما لا يعفي السائقين من الاهتمام بالطريق، وأن التقنيات "لا تجعل السيارة ذاتية القيادة".