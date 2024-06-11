شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحقق من ميزات watchOS 11 الجديدة والأجهزة المؤهلة والتحديثات على AirPods Pro وtvOS 18 والان مع تفاصيل الخبر

قدمت آبل نظام التشغيل watchOS 11 لساعاتها الذكية، WWDC، حيث يحتوى إصدار نظام التشغيل المعلن عنه حديثًا على ميزات إضافية لتتبع الصحة واللياقة البدنية، تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة القابلة للارتداء الخاصة بالشركة لا تحتوى على ميزات مدعومة بذكاء آبل إلى جانب نظام watchOS 11، حيث قدمت شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كوبرتينو أيضًا بعض الميزات الجديدة إلى AirPods وtvOS 18.

ميزات watchOS 11 الجديدة والأجهزة المؤهلة

طرحت آبل تطبيق Vitals الجديد مع نظام التشغيل watchOS 11، وسيُظهر في لمحة مقاييس مهمة مثل معدل ضربات القلب ومعدل التنفس ودرجة حرارة النوم وتتبع النوم، حيث سيقوم بتحليلها وتنبيهك عبر إشعار إذا كان أي مما سبق خارج النطاق الطبيعي، كما ستقدم الميزة بعد ذلك نصائح لتحسين الحالة الأساسية.

سيكشف حمل التدريب مدى تأثير تدريباتك على جسمك خلال فترة 28 يومًا مقارنة بـ 7 أيام سابقة، حيث سيتم أخذ عوامل مختلفة في الاعتبار لقياس الكثافة من خلال تصنيف الجهد على مقياس من 1 إلى 10.

وباستخدام أحدث إصدار من البرنامج، يمكن إيقاف حلقات النشاط مؤقتًا إذا كنت مريضًا وفي فترة راحة دون التأثير على سلسلة الجوائز، كما يقدم تطبيق Cycle Tracking على Apple Watch الآن عمر الحمل للإناث.

كذلك يمكنهم تسجيل الأعراض في التطبيق، كما يوفر نظام watchOS 11 الدعم لبعض أوضاع التمرين الجديدة بما في ذلك الهوكي في الهواء الطلق والتزلج على الجليد والجولف وغيرها.

مع نظام التشغيل watchOS 11، تقدم Apple أنشطة مباشرة على ساعاتها الذكية يمكنها إظهار العد التنازلي للأحداث القادمة، تم أيضًا تحسين أدوات المكدس الذكي بخيارات جديدة مثل Shazam والصور والمسافة، كذلك يمكن ضبطه تلقائيًا بناءً على الوقت من اليوم والموقع والروتين اليومي.

ستتيح لك آبل ووتش التي تعمل بنظام watchOS 11 تنبيه جهات الاتصال الخاصة بك من خلال ميزة Check-In عندما تصل بأمان إلى وجهتك. كما تقدم شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كوبرتينو خدمة Apple Translate مع 20 لغة مدعومة إلى معصمك. تظهر القطعة تلقائيا عند السفر إلى بلد أجنبي.

وسيتم إرسال الإشعارات الخاصة بسلسلة آيفون 15 والإصدارات الأحدث التي تدعمها Apple Intelligence بشكل ملخص إلى Apple Watch الخاصة بك. سيحصل الجهاز القابل للارتداء أيضًا على ميزة Tap to Cash.

سيكون watchOS 11 متاحًا لـ Apple Watch SE (الجيل الثاني)، وآبل ووتش سيريس 6، وآبل ووتش سيريس 7، وآبل ووتش سيريس 8، وآبل ووتش سيريس 9، وآبل ووتش ألترا، وآبل ووتش ألترا 2.