شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد طرحها للجميع.. كيفية تثبيت النسخة التجريبية للمطورين من macOS Sequoia والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في كلمتها الرئيسية في مؤتمر WWDC، أوضحت أبل كل ما هو جديد قادم إلى أجهزة Mac في إصدار macOS Sequoia لهذا الخريف، و تتضمن بعض الميزات البارزة النسخ المتطابق لجهاز أيفون، وتطبيق كلمات المرور المخصص، وبالطبع ميزات Apple Intelligence في طرازات M1 والإصدارات الأحدث.

أصدرت شركة أبل الآن النسخة التجريبية الأولى من نظام التشغيل macOS Sequoia، وعلى الرغم من أن تحديث نظام التشغيل لن يتم إصداره للعامة حتى خريف هذا العام، إلا أن الإصدار التجريبي اليوم يعني أنه يمكن للمستخدمين تثبيت إصدار ما قبل النشر وتشغيله على الفور. ليس عليك حتى أن تكون مطورًا لشركة أبل.

كيفية تثبيت النسخة التجريبية للمطورين من macOS Sequoia

قبل تثبيت البرنامج التجريبي، من المهم إنشاء نسخة احتياطية لجهاز Mac الخاص بك والتأكد من توفر مساحة تخزينية كافية لتنزيل نظام التشغيل.

بعد اتخاذ هذه الخطوات، إليك كيفية تثبيت الإصدار التجريبي:

- افتح إعدادات النظام

- انتقل إلى عام ⇾ تحديث البرنامج

- انقر على أيقونة "i" بجوار تحديثات بيتا

- من القائمة المنسدلة في الجزء العلوي الأيسر، حدد الإصدار التجريبي من macOS Developer

- اضغط على "تم"

- سيطالبك التحديث بعد ذلك بتثبيته

هل يجب عليك تثبيت النسخة التجريبية؟

تحذر شركة أبل من أن البرنامج التجريبي غير مخصص للأجهزة التي تعتمد عليها في الاستخدام اليومي، وذلك لأن جميع أنواع الأخطاء ومشكلات الأداء تميل إلى إصابة البرامج التجريبية، خاصة في وقت مبكر من الدورة التجريبية.

يختلف كل عام من حيث استقرار إصدارات أبل التجريبية، ويميل نظام macOS إلى أن يكون أحد الأنظمة الأساسية الأكثر استقرارًا، لأنه عادةً لا يتلقى العديد من التغييرات والميزات الجديدة مثل الأنظمة الأساسية مثل iOS.

ومع ذلك، فمن الممكن دائمًا أن يتوقف أي تطبيق أو ميزة عند إصدار تجريبي معين، ويجب على المستخدمين فقط تثبيت الإصدار التجريبي بحذر شديد وإدراك أنهم قد يحتاجون إلى العودة إلى الإصدار الثابت لنظام التشغيل macOS، وهي عملية طويلة.