شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تتعهد بمبلغ 230 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 يونيو 2024 12:00 ص

أعلنت شركة Amazon Web Services، عملاق الحوسبة السحابية، عن التزام بقيمة 230 مليون دولار يهدف إلى تسريع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية من جانب الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا لما ذكره موقع "techxplore"، قالت الشركة إن المبادرة ستزود الشركات في المراحل المبكرة بائتمانات الحوسبة السحابية من AWS والإرشاد والتعليم لتعزيز استخدامها لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وتأتي لفتة أمازون في الوقت الذي تخضع فيه شركات التكنولوجيا الكبرى لتدقيق متزايد من منظمي مكافحة الاحتكار حول ما إذا كانت تخنق المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي الناشئ.

ستتمتع الشركات الناشئة المشاركة بإمكانية الوصول إلى عروض الحوسبة والتخزين وقاعدة البيانات وشرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة من AWS من خلال الاعتمادات المقدمة.

يتطلب تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية خلف تطبيقات مثل ChatGPT قدرًا هائلاً من قوة الحوسبة التي تستنزف بسرعة الاحتياطيات النقدية للشركات الناشئة.

وجدير بالذكر أن هيئات مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تدرس الروابط بين شركات الذكاء الاصطناعي وشركائها الكبار في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة، وكذلك الاحتكار والمنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعى المختلفة.