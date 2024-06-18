شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 18 سيسمح لمستخدمي أيفون بالاتصال بـ Siri وتخصيصه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم شركة أبل لمساعدها الافتراضي تغييرًا كاملاً بوجه وشخصية جديدة، ومع ترقية كل شيء آخر، يوفر التغيير أيضًا قوة جديدة للمستخدمين الذين يمكنهم الآن الاتصال بـ Siri بأي شيء يريدونه، ربما اليكسا؟ هذا ممكن لأنه مع الإصدار التجريبي iOS 18، يجد العديد من المستخدمين إعدادًا جديدًا يسمح لهم بإعادة تسمية Siri.

وتتيح هذه الميزة الجديدة، وهي جزء من خيار إمكانية الوصول إلى Vocal Shortcuts، للمستخدمين تعيين عبارة مخصصة لتنشيط Siri، والتغيير من أمر "Hey Siri" التقليدي.

كما ذكرت MacRumors، مع إصدار iOS 18 في النسخة التجريبية، يستكشف المستخدمون الآن إمكانيات Vocal Shortcuts، تتيح هذه الميزة، المصممة بشكل أساسي لإمكانية الوصول، للمستخدمين إنشاء أوامر صوتية مخصصة لمجموعة متنوعة من المهام، بما في ذلك تشغيل الاختصارات وتنفيذ العمليات المعقدة، ومن بين هذه الابتكارات، يبرز تحديد كلمة تنبيه بديلة لـ Siri باعتباره ابتكارًا ملحوظًا.

كيفية إعادة تسمية سيري

لتخصيص كلمة تنبيه Siri، يحتاج المستخدمون إلى الانتقال إلى تطبيق الإعدادات، وتحديد إمكانية الوصول، ثم التمرير لأسفل إلى Vocal Shortcuts، من خلال اختيار "إعداد الاختصارات الصوتية" واختيار "Siri" (المتميز عن "طلب Siri")، يمكن للمستخدمين كتابة كلمة التنبيه المفضلة لديهم، على سبيل المثال، يمكن للمرء أن يختار تنشيط Siri بقول "Simba" أو ربما يبالغ في استخدام عبارة "Ok Google" بدلاً من عبارة "Hey Siri" القياسية.

وبمجرد تكوينها، يمكن استخدام كلمة التنبيه الجديدة لتنشيط Siri على ايفون، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذا التخصيص يقتصر حاليًا على ايفون ولا يتزامن مع أجهزة أبل الأخرى مثل HomePod، لذلك، سيظل المستخدمون بحاجة إلى استخدام "Hey Siri" التقليدي لتلك الأجهزة.

وبينما توفر هذه الميزة مستوى جديدًا من التخصيص، وفقًا للتقرير، هناك اختلاف تشغيلي بسيط، على عكس عبارة التنبيه التقليدية حيث يمكن للمرء أن يقول بسلاسة، "يا سيري، ما هو الوقت؟" بدون توقف مؤقت، يتطلب إعداد Vocal Shortcut توقفًا مؤقتًا قصيرًا بعد ذكر كلمة التنبيه قبل إصدار أمر، وهذا التأخير، وإن كان طفيفًا، قد يؤثر على سيولة التفاعلات لدى بعض المستخدمين، وعلى الرغم من ذلك، سيستمر Siri في الاستجابة لكل من كلمة التنبيه المخصصة وأمر "Hey Siri" القياسي، مما يوفر مرونة في الاستخدام،

