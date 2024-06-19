شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟.. كيفية الرجوع من الإصدار التجريبي iOS 18 إلى iOS 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا قمت بتثبيت iOS 18 Beta أو iPadOS 18 Beta من خلال برنامج مطوري أبل أو برنامج Beta Software، فقد تقرر أنك تريد الرجوع إلى الإصدار السابق بسبب مشكلات سهولة الاستخدام أو الاستقرار، من الممكن أن تكون إصدارات أبل التجريبية من تحديثات برامجها الرئيسية مليئة بالأخطاء، خاصة الإصدارات المبكرة، وقد تجد تطبيقات لا تعمل بشكل صحيح، وعمر بطارية ضعيف، وتعطل الجهاز، وميزات لا تقوم بما يفترض أن تقوم به، ولحسن الحظ، يمكنك استعادة جهاز iPhone أو iPad الخاص بك إلى الإصدار السابق من iOS.

إذا قمت بعمل نسخة احتياطية مؤرشفة قبل تثبيت الإصدار التجريبي من iOS 18، فيمكنك إزالة الإصدار التجريبي واستعادة النسخة الاحتياطية، وإذا لم تقم بعمل نسخة احتياطية، فلا يزال بإمكانك الرجوع إلى الإصدار السابق، ولكن لن تتمكن من استعادة جهازك إلى حالته الأصلية قبل الترقية.

ضع في اعتبارك أيضًا أنه إذا قمت بتثبيت watchOS 11 على Apple Watch، فلن تتمكن من استخدامه مع iPhone بمجرد عودتك إلى iOS 17، وإرجاع Apple Watch إلى إصدار سابق من لا يمكن تنفيذ نظام watchOS يدويًا أيضًا – إذا كنت تريد إزالة watchOS 11، فسيتعين عليك إرسال ساعتك إلى أبل.

كيفية الرجوع إلى إصدار iOS 18 Beta أو iPadOS 18 Beta:

1- قم بتشغيل Finder على جهاز Mac الخاص بك (أو iTunes على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows).

2- قم بتوصيل جهاز iPhone أو iPad بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل Lightning أو USB-C.

3- ضع جهازك في وضع الاسترداد، تعتمد طريقة القيام بذلك على جهازك، لذا تحقق من القائمة الموجودة أسفل هذه الخطوات للعثور على الطراز الخاص بك، وتوفر أبل أيضًا مزيدًا من المعلومات حول وضع الاسترداد في مقالة الدعم هذه.

4- سينبثق مربع حوار يسألك عما إذا كنت تريد استعادة جهازك، اضغط فوق "استعادة" لمسح جهازك وتثبيت أحدث إصدار عام من iOS أو iPadOS.

5- انتظر حتى تكتمل عملية الاستعادة.