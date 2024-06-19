شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل فقدت موبايلك الأندرويد؟ هذا ما يجب عليك فعله لحماية بياناتك الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون فقدان هاتفك الذكي تجربة مرهقة، إنه مثل فقدان جهاز تخزين يحتوي على كل شيء بدءًا من الصور الشخصية وحتى بيانات الاعتماد المصرفية. ومع ذلك، إذا فقدت هاتف Android الخاص بك أو تمت سرقته، فإن Google تقدم آلية أمان يمكنها مساعدتك في إزالة بياناتك الحساسة وتأمينها وربما استرداد جهازك المفقود.

بدءًا من تتبع هاتفك المفقود عن بُعد وحتى حذف البيانات الموجودة داخل الجهاز، إليك دليل حول ما يجب عليك فعله إذا وجدت نفسك في موقف مؤسف.

استخدم العثور على جهازي

بالنسبة لمستخدمي Android، يمكن أن يكون Google Find My Device بمثابة خط دفاع أول لتأمين بياناتك. يمكن أن تساعدك هذه الميزة في تحديد موقع هاتفك عن بعد، أو قفله، أو حتى مسح جميع البيانات إذا لزم الأمر، لكن هذه الميزة لا تعمل إلا إذا قمت بتمكينها على الجهاز.

- أفتح الإعدادات.

- اضغط على جوجل.

- اعتمادًا على إصدار هاتفك، قد ترى علامة تبويب إضافية باسم جميع الخدمات. اضغط عليها إذا كانت متاحة.

- ابحث عن "العثور على جهازي" واضغط عليه.

- تأكد من تشغيل مفتاح "استخدام البحث عن جهازي".

- بمجرد تمكين ميزة "العثور على جهازي" لهاتفك، يمكنك تحديد موقعه عن بُعد باستخدام متصفح الويب أو جهاز آخر.

لتحديد موقع الهاتف، يمكنك استخدام أي متصفح ويب أو جهاز Android آخر للوصول إلى "العثور على جهازي"، وتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الخاص بك المرتبط بالهاتف المفقود.

ضمن هذا، سترى جميع أجهزة Android، بما في ذلك الساعات وسماعات الأذن، متصلة بحسابك، اضغط على الجهاز الذي فقدته، ويمكنك بعد ذلك تتبعه. والجدير بالذكر أن الميزة تعمل فقط حتى يكون لدى الجهاز اتصال نشط بالإنترنت. لذا، في حالة إيقاف تشغيل الجهاز، سيُظهر لك آخر موقع كان فيه قبل إيقاف تشغيله.

إذا كنت قادرًا على تحديد موقع الهاتف ولكنك غير قادر على العثور عليه، فيمكنك أيضًا اتخاذ إجراءات مثل ميزة "تشغيل الصوت"، والتي يمكن أن تساعدك في العثور عليه إذا كان قريبًا. إذا كنت تعتقد أن هاتفك قد سُرق، فيمكنك قفله عن بُعد باستخدام رقم تعريف شخصي أو كلمة مرور أو نمط قوي. ستمنع هذه الخطوة أي شخص من فتح هاتفك الذكي والوصول إليه.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا مسح جميع البيانات الموجودة على هاتفك. ومع ذلك، سيؤدي هذا الإجراء إلى حذف البيانات الموجودة على هاتفك بشكل دائم والتي لا يمكن استرجاعها حتى لو استعدت هاتفك الذكي.

حافظ على حماية هاتفك الذكي

أثناء استخدام ميزة "العثور على جهازي" يمكن أن يكون مفيدًا عند فقدان جهازك، فمن المهم دائمًا اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتشغيل الميزة في كل مرة على هاتفك حتى لا تضطر إلى الذعر في حالة فقدانه.

لتقليل الضغط الناتج عن فقدان الهاتف في المستقبل، فكر في اتخاذ هذه التدابير الوقائية:

-تأكد من تمكين "العثور على جهازي" على هاتف Android الخاص بك. تحقق من إعداداتك بانتظام للتأكد من أنها لا تزال نشطة.

-استخدم رقم تعريف شخصيًا قويًا أو كلمة مرور أو قفلًا قويًا ببصمة الإصبع لشاشة هاتفك. وهذا يجعل من الصعب على أي شخص الوصول إلى بياناتك إذا عثر على هاتفك.

-قم بعمل نسخة احتياطية لبيانات هاتفك بانتظام لحماية الصور وجهات الاتصال والمعلومات المهمة الأخرى. يمكنك إجراء نسخ احتياطي إلى Google Drive أو خدمة تخزين سحابية أخرى.