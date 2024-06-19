شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. واتساب يستخدم رمز QR بدلاً من Drive لنقل الدردشة بين الهواتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل واتساب على مجموعة من التحديثات الجديدة للمنصة لتعزيز تجربة المستخدم، وفي هذه المجموعة من التطورات الجديدة، يقال إن واتساب يعمل على ميزة جديدة لنقل الدردشة باستخدام رموز QR التي من شأنها تبسيط عملية نقل سجل الدردشة بين الأجهزة بشكل كبير، مما يلغي الحاجة إلى استخدام Google Drive تمامًا، وفقاً لموقع indiatoday.

وفقًا لـ WABetaInfo، تم تضمين وظيفة نقل الدردشة الجديدة في أحدث إصدار تجريبي، 2.24.9.19. تستخدم هذه الميزة رموز QR لتسهيل نقل بيانات الدردشة مباشرة من جهاز إلى آخر، وعندما يتحول المستخدم إلى هاتف جديد، سيعرض واتساب رمز QR على الجهاز القديم، والذي يحتوي على جميع محفوظات وبيانات الدردشة. يؤدي مسح رمز الاستجابة السريعة هذا بالجهاز الجديد إلى بدء نقل بيانات الدردشة بسلاسة، ويقال إن هذا التطوير يهدف إلى معالجة إحدى المضايقات القديمة التي يواجهها المستخدمون، وخاصة أولئك الذين يستخدمون نظام أندرويد، والذين اضطروا إلى الاعتماد على Google Drive لإجراء نسخ احتياطي واستعادة محادثاتهم عند تبديل الهواتف.

ويقال أيضًا أن هذه الميزة أكثر سهولة في الاستخدام مقارنةً بالطريقة السابقة التي تطلبت من المستخدمين إجراء نسخ احتياطي لسجل الدردشة يدويًا إلى Google Drive ثم استعادته على الجهاز الجديد، وعلى الرغم من أن هذه العملية كانت واضحة بشكل عام، إلا أنها لا تزال تتضمن عدة خطوات ويمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً، خاصة بالنسبة للمستخدمين الذين لديهم سجلات دردشة واسعة النطاق.

في حين أنه من المتوقع أن يعمل نظام النقل القائم على رمز الاستجابة السريعة على تبسيط هذه العملية، إلا أنه لا تزال هناك بعض التفاصيل غير المؤكدة فيما يتعلق بتشغيله الدقيق، وعلى سبيل المثال، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان كلا الجهازين بحاجة إلى تسجيل الدخول إلى واتساب أثناء عملية النقل أو ما إذا كان رمز الاستجابة السريعة يعمل أيضًا كآلية لتسجيل الدخول على الجهاز الجديد، بالإضافة إلى ذلك، قد تختلف مدة عملية النقل اعتمادًا على كمية البيانات التي يتم نقلها.

يشير WABetaInfo إلى أن الإصدار التجريبي من ميزة نقل الدردشة عبر رمز الاستجابة السريعة متاح من خلال متجر Google Play لأولئك المسجلين بالفعل في البرنامج التجريبي، ومع ذلك، فإن البرنامج ممتلئ حاليًا، لذا قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى الانتظار حتى يتم طرح الميزة على نطاق أوسع، كما لا يوجد جدول زمني رسمي لموعد إتاحة هذه الوظيفة في الإصدار العام من واتساب، لكن وجودها في المرحلة التجريبية يشير إلى إمكانية تنفيذها في المستقبل القريب.

أما بالنسبة للتوفر، فمن المرجح أن تأتي طريقة النقل المعتمدة على رمز QR لكل من مستخدمي أندرويد وiOS، ومن المتوقع أن يعمل واتساب على جعل هذه الميزة حلاً عالميًا لنقل سجل الدردشة عبر منصات مختلفة، في الوقت الحالي، يتطلب ترحيل سجل الدردشة بين أجهزة iOS وAndroid الوصول إلى قسم منفصل واستخدام كابل فعلي، وهي عملية غير متوافقة مع إصدارات أندرويد الأقدم.