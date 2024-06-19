شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين نسبة 0.35 % خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت البيتكوين اليوم الأربعاء، مكاسب طفيفة بنسبة 0.35 % ليتم تداولها عند سعر65573 دولارًا، هذه هي المرة الأولى منذ أسابيع التي تتمكن فيها عملة البيتكوين من الوصول إلى علامة 65000 دولار في البورصات الدولية، وفقاً لموقع gadgets360.

وانخفضت قيمة الأثير بنسبة 2.73 % اليوم الأربعاء، وفقًا لمتتبع أسعار العملات المشفرة الخاص بـ Gadgets360، في وقت كتابة هذا التقرير، ويتم تداول عملة الأثير بـ 3560 دولارًا في البورصات الدولية، ومن المتوقع أن يرتفع سعر الأثير، نظرًا للتطورات الأخيرة حوله في الولايات المتحدة.

سجلت معظم العملات المشفرة مكاسب اليوم الأربعاء، وتشمل هذه العملات Tether وBinance Coin وSolana وRipple وDogecoin وCardano وShiba Inu وAvalanche وTron.

سجلت Polkadot و Chainlink و Uniswap و Polygon و Near Protocol أيضًا مكاسب طفيفة.

تشمل المجموعة الصغيرة من العملات البديلة التي عكست خسائر يوم الأربعاء Litecoin وElrond وEOS Coin وUnderdog.

وفقًا لـ CoinMarketCap، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 0.92 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبهذا، وصل تقييم القطاع إلى 2.38 تريليون دولار.