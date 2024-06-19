تكنولوجيا: أجهزة Pixel Pro القديمة تتمتع الآن بإمكانية اختيار العدسة يدويًا ويمكنها التقاط صور HDR+ أفضل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل ميزة Pixel Features Drop لشهر يونيو على نقل بعض ميزات كاميرا Pixel 8 إلى Pixel 6 و Pixel 7 و Pixel Fold. ويأتي هذا مع إصدار Pixel Camera 9.4.

عادةً، يقرر تطبيق الكاميرا تلقائيًا العدسة التي سيتم استخدامها بناءً على مستوى التكبير وظروف الإضاءة والمزيد. ولكن يمكنك الآن الانتقال إلى إعدادات الصور واختيار التحديد اليدوي للعدسة، وهذا يتيح لك اختيار الكاميرا التي تريد استخدامها (عريضة أو فائقة الاتساع أو عن بعد) بدلاً من ما يقرره الهاتف.

جدير بالذكر أن هذا يقتصر على Pixel 6 Pro و 7 Pro و Pixel Fold. يوجد هذا التبديل ضمن علامة التبويب “Pro” في إعدادات الصور.

ستجد أيضًا الإعداد الخاص بكيفية حفظ الصور، JPEG فقط أو JPEG+RAW. هذه ليست ميزة جديدة، ولكنها كانت موجودة سابقًا ضمن الإعدادات> خيارات متقدمة.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح وضع HDR+ الآن أفضل في اختيار اللحظة المثالية، حيث تضغط على مفتاح الغالق وسيبذل الهاتف قصارى جهده لالتقاط الصورة عندما يكون وجه الشخص قيد التركيز وهو يبتسم.

تتم إضافة ذلك إلى Pixel 6 والإصدارات الأحدث، و Pixel Fold، وكذلك Pixel Tablet.

المصدر