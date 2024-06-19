تكنولوجيا: سامسونج تدمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها المنزلية الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إضافة Galaxy AI إلى الهواتف الذكية، تعمل سامسونج الآن على إضافة الذكاء الاصطناعي إلى منتجاتها المنزلية الذكية.

فوفقًا لتقرير صادر عن Businesskorea، قد تطلق سامسونج أجهزة منزلية تدعم الذكاء الاصطناعي في أقرب وقت من العام المقبل. وبحسب ما ورد تهدف الشركة إلى إنشاء “نظام بيئي فائق الاتصال” عن طريق إضافة الذكاء الاصطناعي إلى منتجات المنزل الذكي.

سيساعد ذلك شركة سامسونج على تعزيز مكانتها ضد منافسيها مثل أبل وجوجل. ويقال إن الأجهزة المنزلية التي تهدف إلى إصدارها في عام 2025 ستشغل بعض نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) على الجهاز، وهو أمر مفيد لخصوصية المستخدم.

وتخطط الشركة لإدخال عناصر تحكم مساعد الصوت Bixby لمنتجاتها المنزلية الذكية في يوليو من هذا العام. على الرغم من أن سامسونج ستعتمد في البداية على السحابة لتشغيل برامج LLM.

بعض المنتجات المنزلية الذكية من سامسونج والتي ستتضمن الذكاء الاصطناعي ستشمل أولاً ثلاجات Family Hub، والغسالات، وأجهزة الطهي بالحث من خط Samsung Bespoke AI، الذي يتميز بشاشات LCD.

من المتوقع أن تتمتع الأجهزة المنزلية بالعديد من إمكانيات الذكاء الاصطناعي (مثل القدرة على الترجمة) والتي تقتصر في الغالب على الهواتف الذكية في الوقت الحاضر.

ومن خلال مساعد Bixby الصوتي المعزز بأحدث نماذج اللغات الكبيرة، ستفهم منتجات المنزل الذكي الأوامر الأكثر تعقيدًا وتوفر تجربة مستخدم أكثر طبيعية. وبحسب ما ورد ستتذكر المنتجات أيضًا المحادثات السابقة التي قد تقدم فوائد إضافية.

وعلى ما يبدو، تجاوز عدد المنتجات المنزلية الذكية المتصلة بـ Samsung SmartThings 20 مليونًا. والجدير بالذكر أنه تم تسجيل العدد بحوالي 10 ملايين في عام 2022. وبحلول العام المقبل، من المتوقع أن يصل إلى 30 مليونًا.

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