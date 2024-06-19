شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو تلفونك ضاع في العيد.. إزاي تحمي بياناتك الشخصية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد فقدان هاتفك الذكي تجربة مرهقة، إنه مثل فقدان جهاز تخزين يحتوي على كل شيء بدءًا من الصور الشخصية وحتى بيانات الاعتماد المصرفية، ومع ذلك، إذا فقدت هاتف Android الخاص بك أو تمت سرقته، فإن جوجل تقدم آلية أمان يمكنها مساعدتك في إزالة بياناتك الحساسة وتأمينها وربما استرداد جهازك المفقود، وفقاً لموقع indiatoday.

بدءًا من تتبع هاتفك المفقود عن بُعد وحتى حذف البيانات الموجودة داخل الجهاز، إليك دليل حول ما يجب عليك فعله إذا فقدت هاتف Android:

استخدم العثور على جهازي

بالنسبة لمستخدمي Android، يمكن أن يكون Google Find My Device بمثابة خط دفاع أول لتأمين بياناتك، ويمكن أن تساعدك هذه الميزة في تحديد موقع هاتفك عن بعد، أو قفله، أو حتى مسح جميع البيانات إذا لزم الأمر، لكن هذه الميزة لا تعمل إلا إذا قمت بتمكينها على الجهاز.

إذا كنت قادرًا على تحديد موقع الهاتف ولكنك غير قادر على العثور عليه، فيمكنك أيضًا اتخاذ إجراءات مثل ميزة "تشغيل الصوت"، والتي يمكن أن تساعدك في العثور عليه إذا كان قريبًا، إذا كنت تعتقد أن هاتفك قد سُرق، فيمكنك قفله عن بُعد باستخدام رقم تعريف شخصي أو كلمة مرور أو نمط قوي، ستمنع هذه الخطوة أي شخص من فتح هاتفك الذكي والوصول إليه، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا مسح جميع البيانات الموجودة على هاتفك، ومع ذلك، سيؤدي هذا الإجراء إلى حذف البيانات الموجودة على هاتفك بشكل دائم والتي لا يمكن استرجاعها حتى لو استعدت هاتفك الذكي.

حافظ على حماية هاتفك الذكي

أثناء استخدام ميزة "العثور على جهازي" يمكن أن يكون مفيدًا عند فقدان جهازك، فمن المهم دائمًا اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتشغيل الميزة في كل مرة على هاتفك حتى لا تضطر إلى الذعر في حالة فقدانه.

لتقليل الضغط الناتج عن فقدان الهاتف في المستقبل، فكر في اتخاذ هذه التدابير الوقائية:

تأكد من تمكين "العثور على جهازي" على هاتف Android الخاص بك، وتحقق من إعداداتك بانتظام للتأكد من أنها لا تزال نشطة.

استخدم رقم تعريف شخصيًا قويًا أو كلمة مرور أو قفلًا قويًا ببصمة الإصبع لشاشة هاتفك، وهذا يجعل من الصعب على أي شخص الوصول إلى بياناتك إذا عثر على هاتفك.



قم بعمل نسخة احتياطية لبيانات هاتفك بانتظام لحماية الصور وجهات الاتصال والمعلومات المهمة الأخرى، ويمكنك إجراء نسخ احتياطي إلى Google Drive أو خدمة تخزين سحابية أخرى.