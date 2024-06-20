شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لاعبو PlayStation 5 يحصلون على تحديث مجانى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

سيتمكن لاعبو PlayStation 5 قريبًا من استخدام الميزة التي طال انتظارها مجانًا تمامًا حيث سيتم طرحها على جميع وحدات التحكم في الأسابيع المقبلة، فتضيف الترقية المجانية المزيد من الطرق للتواصل مع اللاعبين مباشرة من وحدة التحكم للحصول على تجربة سلسة للغاية.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، يمكن للاعبو PlayStation 5 أخيرًا من الانضمام إلى الدردشة الصوتية على Discord دون الاعتماد على تطبيقات الكمبيوتر والهاتف لبدء الدردشة.

قدمت الشركة لأول مرة دمج Discord في PS5 العام الماضي، لكن التنفيذ كان غير مريح، وأراد العديد من اللاعبين طريقة أسهل للدردشة.

في الوقت الحالي، تتطلب دردشة Discord من اللاعبين الانضمام إلى القنوات الصوتية على هواتفهم أولاً ثم نقل المكالمة يدويًا إلى PS5.

ستسمح الترقية المجانية القادمة، والتي ستطلقها الشركة تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة، لمالكي PS5 بالانضمام إلى الدردشات مباشرة من وحدة التحكم.

يحصل لاعبو PlayStation في اليابان والدول الآسيوية الأخرى على الترقية أولاً، وسيتبعهم قريبًا باقى اللاعبون.

كما أنه للحصول على الميزة الجديدة، ستحتاج إلى تحديث جهاز PS5 الخاص بك عندما يُطلب منك ذلك، وسيُطلب منك ربط حسابي Discord وPSN، إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.

سيكون الانضمام إلى القناتين الصوتيتين على خوادم Discord ومحادثات DM الجماعية أمرًا سهلاً للغاية بعد التحديث.

ستتم إضافة علامة تبويب Discord جديدة إلى علامة التبويب Game Base في مركز التحكم الخاص بجهاز PS5، حيث تجد عادةً أصدقائك على PSN.

وسيدرج القسم الجديد جميع خوادم Discord التي أنت عضو فيها، مع جميع القنوات الصوتية المتاحة للانضمام، بالإضافة إلى الدردشات الصوتية المباشرة مع أصدقائك ومجموعات الرسائل المباشرة.