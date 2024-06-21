شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الجيل القادم من ChatGPT لديه ذكاء بدرجة الحصول على الدكتوراه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ميرا موراتي، المدير الفني لـOpenAI، الشركة التي تقف وراء ChatGPT، أن الجيل القادم من روبوت الدردشة ChatGPT سيكون ذكائه على مستوى الدكتوراه، حيث تقول إن GPT-3 يتمتع بذكاء بمستوى طفل صغير، بينما يتمتع GPT-4 بذكاء طالب في المدرسة الثانوية، وسيتمتع الجيل التالي من النموذج بذكاء شخص حاصل على درجة الدكتوراه في مهام محددة.

ووفقا لما ذكره موقع "India today"، أوضحت موراتى أيضًا أنه من الممكن توقع إصدار الجيل القادم من GPT خلال "عام ونصف"، مضيفة أنه عندما تجري محادثة مع برنامج الدردشة الآلي من الجيل التالي، فقد تشعر أنه أكثر ذكاءً منك في كثير من الأشياء.

ويعد التأثير الأكبر لـ ChatGPT هو جعل الذكاء الاصطناعي معروفًا للجميع، لقد أظهر للناس ما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي وما هي مخاطره.

وقالت موراتي: عندما تجربه، فإنك ترى حدوده ولكن أيضًا قدراته المذهلة، مما يساعدك على فهم ما يعنيه لعملك".

لكن إذا تحدثنا عن التأثير الأكبر للذكاء الاصطناعي، بشكل عام، على الصناعات، تعتقد موراتي أنه "سيؤثر على كل شيء"، مؤكدة "لن يكون هناك مجال لن يتأثر، من حيث العمل المعرفي، وربما سيستغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً للدخول إلى العالم المادي، لكنني أعتقد أن كل شيء سيتأثر به".

أما بالنسبة للوظائف، فتعتقد موراتي أن بعضها سيتأثر بالتأكيد، وخاصة "بعض الوظائف الإبداعية"، لكنها تعتقد أيضًا أن هذه الوظائف "لم يكن من المفترض أن تكون موجودة في المقام الأول".

وأضافت موراتى، أن الذكاء الاصطناعي سيجعل الجميع أكثر إبداعًا، ولهذا السبب، فإن بعض الوظائف التي كانت مقتصرة على عدد قليل فقط من المبدعين سوف يتم الاستيلاء عليها بواسطة الذكاء الاصطناعي.